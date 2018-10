Têm sido várias e nem sempre claras as declarações de Vieira da Silva sobre as regras para as reformas antecipadas. Hoje, veio ao Parlamento assegurar que não serão postas em causa as "possibilidades de antecipação que a lei permite".

O ministro da Segurança Social assegura que a despenalização parcial da reforma antecipada para quem tem 40 anos de desconto aos 60 anos de idade será feita "sem pôr em causa os direitos de todos às possibilidades de antecipação que hoje a lei permite".



É a clarificação que faltava depois de Vieira da Silva ter admitido a possibilidade de criar um travão que impedisse a reforma antecipada de todos os que não estão na norma acordada à esquerda para o Orçamento do Estado para 2019. Ou seja, os que não têm 40 anos de descontos aos 60 anos de idade.



Na realidade, o que o Orçamento diz é que acaba uma das penalizações - a aplicação do factor de sustentabilidade - para quem tem 40 anos de carreira contributiva aos 60 anos de idade. A ideia era a de premiar quem começou a trabalhar muito jovem e não a de travar a aposentação antecipada - com penalizações - que a lei permite.



O problema foram as declarações entretanto feitas por Vieira da Silva, que apontavam para a criação de um travão às reformas antecipadas.



A intervenção do ministro - que defendia a sua ideia com a sustentabilidade da Segurança Social - foi alvo de duras críticas por parte de BE e PCP. E levou o líder parlamentar do PS, Carlos César, a vir dizer que a intenção do Governo era "melhorar e não piorar" o regime das reformas antecipadas e afirmar que, se fosse preciso, o PS apresentaria uma "clarificação" para que não houvesse dúvidas de que era mesmo essa a intenção do Executivo.



Depois disso, Vieira da Silva deu uma entrevista ao Público em que admitia que as novas regras poderiam vir a ser aplicadas no futuro num regime transitório, sem apontar datas ou medidas concretas e remetendo essa discussão para mais tarde.



Hoje, o governante foi mais claro e afirmou que não estão em causa as regras previstas actualmente na lei para as reformas antecipadas.