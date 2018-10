O vice-presidente do PSD, David Justino, reagiu às notícias de que o deputado socialista João Galamba tinha sido nomeado para secretário de Estado da Energia.

O vice-presidente e presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD, David Justino, reagiu às notícias de que o deputado socialista João Galamba tinha sido nomeado para secretário de Estado da Energia com uma publicação no Facebook onde afirma: "Anda tudo doido", acompanhando a partilha de uma notícia sobre a nomeação.



David Justino foi ainda mais longe, afirmando que ao deputado socialista só reconhece "a verborreia parlamentar", em entrevista ao Observador. "Não reconheço qualquer obra científica ou técnica. Aliás, a última intervenção que fez como deputado foi defender a escolha de um deputado do PS para a Entidade Reguladora do Setor Energético", disse ainda Justino, referindo-se ao deputado que foi várias vezes apontado como "o futuro do PS".



Ao jornal, Justino afirmou ainda que "a escolha de Galamba é uma surpresa e não é uma agradável surpresa", na sequência da remodelação governamental deste fim-de-semana, em que António Costa aceitou o pedido de demissão de quatro ministros, tendo já anunciado os seus sucessores.



Lembrando que o anúncio não é ainda oficial, Justino diz que a confirmar-se, é prova de que "está tudo doido".



Também o vice-presidente do CDS, Nuno Melo, comentou a nomeação de Galamba nas redes sociais, escrevendo no Facebook: "Valha-nos a Santa…"

Galamba é vice-presidente da bancada parlamentar do PS e já foi porta-voz dos socialistas. Foi esta segunda-feira confirmado por vários órgãos de comunicação social que o deputado irá assumir a pasta da secretaria de Estado da Energia.

Galamba vai assim assumir uma pasta que tem causado confrontação entre o Governo e empresas do sector energético, com destaque para a EDP. A mais recente levou o conselho geral e de supervisão da EDP a assumir publicamente que a eléctrica devia recorrer aos tribunais arbitrais para sustentar a sua posição por considerar que "a adequada defesa dos interesses dos accionistas justifica o recurso à arbitragem internacional ao abrigo dos tratados de protecção do investimento estrangeiro em vigor".

Em causa está a decisão de obrigar a EDP à devolução de 285 milhões de euros por alegada sobrecompensação no cálculo da disponibilidade das centrais que operavam em regime CMEC.

O deputado socialista deixou em Maio deste ano de ser porta-voz do PS, tendo sido substituído por Maria Antónia Almeida Santos.