Desde que Rui Rio meteu férias a 31 de Julho que os seus críticos ainda não lhe deram descanso. Não passou um destes 30 dias de folga sem receber críticas nas redes sociais ou em notícias de jornal. Esta sexta-feira, no dia em que o presidente social-democrata volta à agenda pública, o seu vice Salvador Malheiro escreve no site do partido para defender a opção de fugir aos holofotes mediáticos durante o mês de Agosto.





"Férias sem ser a fingir foram uma decisão sábia de quem tem experiência da vida, de quem sabe o que tem pela frente, e sobretudo de alguém que tem claramente na sua cabeça como conseguir a confiança dos portugueses para ganhar eleições", escreve Malheiro, que acha que Rui Rio fez bem em não entrar nas polémicas que dominaram o Verão."Foi acusado de não responder às news (algumas fake) típicas do mês de agosto. Não respondeu, e bem, porque as respostas estão implícitas e o Povo português há muito que já deu provas do seu enorme bom senso", defende o dirigente social-democrata que explica uma a uma as razões do silêncio do líder.

Salvador Malheiro começa por argumentar que Rio fez bem em deixar sem resposta o desafio lançado pelo ex-líder da JSD e ex-director de campanha de Marcelo Rebelo de Sousa, Pedro Duarte, que numa entrevista ao Expresso anunciou estar pronto a disputar a liderança do partido.

"De que valia responder a um potencial futuro candidato à liderança do PSD, que, nas últimas eleições autárquicas, na sua terra, atingiu a elevadíssima percentagem de 13%, quando, para mal dos seus pecados, se contaram os votos expressos? De nada!", diz Salvador Malheiro, desvalorizando Pedro Duarte, com os resultados obtidos enquanto candidato à Assembleia Municipal do Poto.





Pedro Santana Lopes, protagonista de outra das polémicas estivais também merece as farpas do vice-presidente de Rui Rio. Santana Lopes, que tinha disputado o PSD com Rio sob o lema "unir o partido, ganhar o país", desfiliou-se e anunciou a criação de um novo partido, a Aliança. E Malheiro acha que a atitude mais acertada foi deixar Santana sem resposta."De que valia comentar a intenção de um ilustre militante do PSD criar um novo partido, quando, há poucos meses atrás, negociou listas conjuntas para os órgãos nacionais do Partido com essa mesma pessoa? De nada!", diz Salvador Malheiro, numa alusão ao acordo firmado por Rio e Santana para o Conselho Nacional do PSD logo a seguir às eleições internas, que fez riistas e santanistas concorrerem àquele órgão numa lista conjunta.

Outra das polémicas de Agosto foi o incêndio de Monchique, até agora o maior fogo do Verão e que o PSD só comentou já com as chamas apagadas, pela voz do vice-presidente social-democrata David Justino, numa conferência de imprensa na sede nacional do partido na São Caetano à Lapa.



"Foi acusado de não ir ao teatro de operações do incêndio de Monchique quando tínhamos casas a arder e propriedades a serem dilaceradas pelo fogo. Não foi. E fez muito bem. A tentação populista não se pode sobrepor aos grandes valores que nos devem nortear na vida", afirma Salvador Malheiro, que acha que o partido reagiu "no momento próprio" e "tomou a posição crítica que a circunstância exigia".

Salvador Malheiro também defende a atitude de Rio de não embarcar nas denúncias às falhas dos comboios e da ferrovia, que o CDS trouxe para a agenda e que marcaram as notícias deste Verão.



"Mas será que não perceberam que este é um problema estrutural e não estival? Tinha de ser comentado impreterivelmente neste agosto? Pretendiam também que interrompesse as férias para responder a críticos internos, com um passado recente que fala por si e que têm tentado destabilizar o PSD, funcionando como verdadeiras muletas do PS. Para quê?", questiona o social-democrata que diz que Rui Rio está para ficar.



"Será que ainda não perceberam que este líder levará o seu mandato no PSD até ao fim? Aliás, como sempre, na sua vida...", garante Salvador Malheiro que, apesar das sondagens, acredita que Rio pode mesmo chegar a primeiro-ministro.

"Prefiro um futuro primeiro-ministro produtivo, corajoso e com energias renovadas, a alguém sempre pronto a responder ao soundbyte e às fake news", escreve Malheiro.



Rui Rio tem esta sexta-feira agenda pública em Monchique, onde está a visitar as áreas afectadas pelo fogo, e estará amanhã na rentrée do PSD, na Festa do Pontal, em Fonte Filipe, onde vai participar num jogo de futebol para o qual, segundo o Público, fez questão de convidar ele próprio por telefone alguns camaradas de partido.



No Pontal, está previsto que Rui Rio discurse e temas não faltam para o líder social-democrata abordar. Resta saber se alguma das polémicas do Verão entrará na sua intervenção ou se o discurso irá para alguma das áreas que prometem marcar a agenda nos próximos tempos como a Saúde, cuja Lei de Bases vai ser agora discutida, a Justiça, que terá o mapa judicial reformulado, ou o Orçamento que deverá ser entregue pelo Governo no Parlamento até dia 15 de Outubro.