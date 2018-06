Inspectores da PJ recolheram provas no gabinete de Ângelo Pereira, na autarquia de Oeiras, no âmbito da operação Tutti-Frutti.



O gabinete do vereador da Câmara Municipal de Oeiras Ângelo Pereira foi alvo de buscas por parte da PJ, no âmbito da Operação Tutti-Frutti que decorreu esta quarta-feira.



Ângelo Pereira é responsável pelas pastas de Trânsito, Transportes, Acessibilidade e Mobilidade; Iluminação Pública; Mercados; Cemitérios e Empreendorismo da Câmara liderada por Isaltino Morais. O vereador foi eleito pelo PSD.



Pelo menos, 20 autarquias, entre Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia, foram alvos de busca esta quarta-feira por equipas da Polícia Judiciária no âmbito da Operação Tutti-Frutti. Ao todo foram levadas a cabo mais de 70 buscas por inspectores da Unidade Nacional contra a Corrupção que terão recolhido documentos em Esposende, Famalicão, Vila Nova de Gaia, Barcelos, Santa Maria da Feira, Póvoa do Lanhoso, Marinha Grande, Golegã, Cascais, Loures, Oeiras, Faro e Ponta Delgada e Lisboa.



No concelho de Lisboa, foram realizadas buscas às Juntas de Freguesia do Areeiro, Santo António, Estrela, Alvalade, Parque das Nações, Penha de França e Benfica e também em Carnaxide, e Arruda.

Tal como a SÁBADO adiantou, os inspectores estiveram ainda em várias empresas e na casa do deputado social-democrata Sérgio Azevedo e dos militantes Carlos Eduardo Reis, Luís Newton e Nuno Vitoriano.



Nesta investigação, estão em causa suspeitas da prática de crimes económico financeiros decorrentes da contratação de pessoal e da adjudicação directa de serviços a empresas ligadas ou controladas por dirigentes políticos sobretudo do PSD. Um processo crime dirigido pela procuradora-adjunta Andrea Marques, 40 anos, a magistrada que também tem em mãos o caso dos e-mails do Benfica. Agora, um dos principais visados na operação é o social-democrata Carlos Eduardo Reis, conselheiro nacional do PSD, ex-presidente da JSD de Braga que apoiou Santana Lopes nas últimas directas para a liderança do partido. Carlos Reis controla várias empresas que ganharam inúmeras adjudicações directas de de autarquias controladas pelo PSD e também pelo PS.