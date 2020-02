O deputado à nação André Ventura considera que o jogador do FC Porto Moussa Marega não foi alvo de racismo, apesar de os adeptos do Vitória de Guimarães terem imitado sons de símios para apupar o avançado. André Ventura é comentador de futebol e benfiquista confesso."País de hipocrisia em que tudo é racismo e tudo merece imediatamente uma chuva de lamentos e de análises histórico - megalómanas. O nosso problema não é o racismo. É a hipocrisia", escreveu o deputado do Chega no Facebook, acrescentando ainda que a culpa do clima que se vive em Portugal é da deputada única Joacine Katar Moreira: "É o síndrome Joacine que começa a invadir as mentalidades. Por mim não passarão".À SÁBADO, já depois da publicação desta notícia, André Ventura disse: "Todos os atos de racismo são condenáveis, nenhuma dúvida reste disso. O que condeno é esta imediata generalização de que sempre que há qualquer caso destes significa que somos um país racista. Vimos e lemos reações imediatas, nomeadamente de dirigentes do Bloco, que parece que há uma doença generalizada em Portugal chamada racismo. É isso que chamo hipocrisia".