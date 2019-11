Faturas que Ventura mostrou no Parlamento não tinham coletes anti bala

André Ventura exibiu, na semana passada, faturas que mostravam, alegadamente, provas de que era verdade que os polícias portugueses eram obrigados a comprar os próprios coletes antibala. No entanto, nas faturas que apresentou no Parlamento não constava nenhum colete.André Ventura mostrou vários talões de compras alegadamente feitas por polícias, mas ao entregar as 56 faturas ao Público , nenhuma referia a compra destes coletes. Segundo o jornal diário constavam destes documentos 328 bens que terão sido adquiridos por agentes das forças de segurança. "Polícias a comprarem algemas, coletes e gás pimenta devia envergonhar qualquer Governo", tinha acusado Ventura no debate de 13 de novembro. Nos talões consultados, existem referências à compra de 34 pares de algemas apenas, nenhuma referência a coletes ou gás.Quando confrontados com este facto, o assessor do Chega enviou ao jornal Público novas faturas, uma delas com a referência à compra de um colete anti-bala.