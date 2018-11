Armando Vara diz estar pronto para se entregar às autoridades. O ex-ministro vai cumprir uma pena de cinco anos de prisão efectiva.

Armando Vara diz que não há mais nada que possa fazer: o ex-ministro socialista está pronto para cumprir pena de prisão efectiva. O ex-vice-presidente do BCP foi condenado a cumprir cinco anos de prisão efectiva por três crimes de tráfico de influência, no âmbito do processo Face Oculta.



"A partir do momento em que a decisão é tomada, a única coisa a fazer nesta fase é acatar", disse Vara em declarações ao jornal Observador. O seu advogado, Tiago Rodrigues Basto, tinha admitido a possibilidade de ainda alegar nulidades na decisão do Tribunal Constitucional, mas, aparentemente, essa decisão não vai avançar.



"Sempre que meti recursos acreditava mesmo que era possível obter vencimento neles. Nunca foi para tentar adiar o que quer que fosse", explicou o ex-ministro que foi condenado a cinco anos de prisão em 2014 e cuja pena tem sido constantemente adiada nos últimos quatro anos.



O arguido da Operação Marquês admite a hipótese de escrever uma carta endereçada aos responsáveis pelo processo onde se poderá ler: "Meus senhores, não vou meter recurso, aguardo que me indiquem onde me devo apresentar". Armando Vara diz mesmo que não se importa de cumprir pena, apesar de se declarar como inocente dos crimes pelo qual foi condenado. "Se o juiz achou que eu tenho uma dívida com a sociedade, quero pagá-la. Por mim, estou pronto para me apresentar quando quiserem", disse ao Observador.



Vara diz que está a cumprir pena no processo da Face Oculta "há anos" e que a sua vida "nunca mais foi a mesma". O ex-ministro do governo de António Guterres re-afirmou ainda a sua inocência e refere um "documento importante subscrito pelo hoje presidente do Tribunal Constitucional" que subescreve a sua inocência. "Foi um parecer pedido a dada altura pela minha defesa, no qual os dois foram claros como água: mesmo que eu tivesse praticado todos aqueles atos, isso não constituía crime. E eu olho para isso e penso: "Em quem é que a gente deve acreditar? Como é que é possível?", lembrou o ex-ministro ao Observador.



Quatro anos até à prisão



O ex-ministro socialista Armando Vara esgotou todos os recursos no processo Face Oculta e vai mesmo cumprir pena de prisão efectiva. Armando Vara deverá cumprir pelo menos metade da pena de cinco anos na cadeia.



Armando Vara foi condenado em Setembro de 2014 pelo Tribunal de Aveiro a cinco anos de prisão efectiva por três crimes de tráfico de influência. O colectivo de juízes deu como provado que o antigo ministro e ex-vice-presidente do BCP recebeu 25 mil euros do sucateiro Manuel Godinho, o principal arguido no caso, como compensação pelas diligências por si empreendidas e a empreender em favor das suas empresas.



A defesa de Vara apresentou um recurso, mas os autos do processo só chegaram à Relação do Porto já no final de Junho de 2015, sendo que a decisão em segunda instância apenas foi proferida a 5 de Abril de 2017, dois anos e meio depois de ter sido recebido o processo. E agora, até à condenação final, passou mais um ano e seis meses.



O ex-ministro do Governo de António Guterres não pode apresentar mais recursos, já que o seu caso não é passível de ser analisado pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ), onde só as condenações superiores a oito anos são recorríveis. Vara terá então de cumprir cinco anos na cadeia da Carregueira (onde deve cumprir pelo menos metade do tempo da condenação).