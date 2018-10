O ministro Vieira da Silva garantiu que haverá um regime de transição para aqueles que preferirem reformar-se mesmo não preenchendo requisitos do novo regime por flexibilização de idade.

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, afirmou que haverá um processo de transição para aqueles que quiserem pedir a reforma antecipada e que ainda não preencham os requisitos do novo regime por flexibilização da idade que consta da proposta do Orçamento do Estado para 2019, apresentado esta segunda-feira pelo Governo.

Vieira da Silva, em entrevista à SIC Notícias explicou a medida que limita o acesso às reformas antecipadas apenas a quem tem, pelo menos, 40 anos de contribuições aos 60 anos de idade. "A proposta do Governo diz que cada ano de carreira contributiva a mais corresponde a um recuo da idade de reforma de quatro anos", explicou o ministro socialista.

"Posso garantir que a melhoria que vamos introduzir é naquele grupo significativo de pessoas que começaram a descontar cedo, que têm longas carreiras", disse ainda Vieira da Silva, respondendo à questão se as pessoas com mais de 40 anos de contribuição têm de esperar até aos 66 anos e cinco meses para se reformarem com pensão completa.

A medida provocou celeuma entre os partidos políticos, garantindo o Bloco de Esquerda que a mesma não tem o apoio da maioria parlamentar.

O deputado do Bloco de Esquerda José Soeiro sublinhou que a limitação no acesso às reformas antecipadas não constava da proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), não tendo sido acordada com o partido.

"O que está inscrito na proposta de lei do Orçamento, que mereceu o nosso acordo, é que o fim do corte de 14,5% resultante do factor de sustentabilidade acontece em 2019 para quem tenha aos 60 anos de idade, 40 de descontos", explicou o deputado à Lusa.

Já o PCP, através da deputada Diana Ferreira, disse que "as declarações proferidas ontem [quarta-feira] pelo ministro vinculam o ministro e o Governo" e não o partido.

Também o líder parlamentar do PS, Carlos César, manifestou-se disponível para clarificar a medida referida pelo ministro do Trabalho, acentuando que a norma em causa "não deve fazer regredir nenhum outro direito que antes já estava adquirido".

O primeiro-ministro, António Costa, não quis comentar o novo regime das reformas antecipadas, sustentando que já foi "bem explicado" pelo ministro do Trabalho.