Ameaças, polícia, ajuda e selfies. A dirigente centrista voltou ao que fazia há 23 anos.

São 23h45 e Tomás, com sotaque brasileiro, ameaça Ana, sentada e encolhida contra uma parede, num recanto da Av. Almirante Reis, em Lisboa. Tem um sapato na mão e pela forma como Ana toca na face percebe-se que ele já lhe deve ter batido. Ana insiste que não sai de onde está e não mexe um milímetro – "Estou à espera do João", outro sem -abrigo que dorme ali. Tomás: "Sai daí, sai daí. Tu tem casa, eu quero dormir. Vou te dar um tapa nessa cara." Assunção Cristas intervém: "Eh lá, mas que conversa é essa? Não vai fazer nada disso!" Ana, apática e imóvel, parece sedada, tem espuma nos cantos da boca e repete sempre, baixinho: "Estou à espera do João." O tom de Tomás vai em crescendo "Sai, vai tomar no cu, vão vocês também", para a equipa da Comunidade Vida e Paz (CVP) em que está integrada a líder do CDS e que tenta mediar a situação. Luciano Marques, que conduz a volta da CVP, tenta acalmá-lo, pede que mude ele um pouco o lugar da sua cama, à qual Ana está encostada, pede a Ana que se levante e mude de sítio, mas nenhum cede. Tomás torna-se abertamente violento, Luciano já passou por cenas do género, tem de dizer, em tom firme: "Não levantas a mão. Não levantas a mão." Perante o impasse, é Assunção que toma a decisão: "Não nos podemos ir embora daqui com a situação assim. Temos de chamar a polícia." Luciano sugere a Isabel Zagallo, vereadora do CDS por Lisboa, vereadora por Lisboa e que acompanha a líder do partido na volta, que vá uns 100 metros mais abaixo ao Banco de Portugal, onde há polícia à porta. Tomás continua, recusa entregar o sapato que mantém na mão, atira pelo ar, para o meio da avenida, o saco de papel com comida que a Vida e Paz lhe dera minutos antes e grita: "Vou-te amassar essa cabeça toda, ‘cê vai ver, vou dar tanto tapa em você." Assunção, outra vez: "Eh, eh, essa conversa não! Isso não." Não o acalma. Continua, virado para Ana, esta ainda impassível: "Vou-te arrancar esses dentes todos. Depois pões implantes. Te parto toda." Dá pontapés nos cartões que formam camas improvisadas. Dois agentes da PSP chegam em minutos e dizem aos voluntários que tomarão conta da ocorrência. Têm de seguir: a volta ainda vai a meio.



Já na carrinha, Assunção Cristas desabafa: "Que cena... Isto está muito mais violento, há 20 anos não havia nada assim. Mas não podíamos seguir sem vir a polícia." O "há 20 anos" tem uma razão. Há 23 anos ("há 23, bem, estou velha", ri-se), quando estava no segundo e no terceiro ano do curso de Direito, Assunção Cristas fazia a volta da Comunidade Vida e Paz às quartas-feiras, com um grupo de colegas que incluía o marido, então namorado, Tiago Machado da Graça, Pedro Mexia (agora até o convidou para vir também, mas fazia anos) e outros, que se juntavam no fim das aulas. O namorado era o condutor habitual, mas às vezes era à própria Assunção que calhava o volante.



Há coisas que não mudaram, constata logo no início da volta, às 20h30: registam-se os quilómetros e faz-se uma oração curta. Mas na altura só havia duas voltas, agora há quatro, antes havia sacos grandes de onde se ia tirando a comida, agora os sacos individuais vêm já separados. Assunção Cristas não regressou à volta da CVP desde então. Repetiu agora, no Dia Internacional do Voluntariado, 5 de Dezembro; a SÁBADO acompanhou -a.



"Estou a conhecê-la"

22h05, junto à igreja de Arroios, Luís de Sousa hesita: "Estou a conhecê-la, estou a conhecê-la. Cristas, não é? Podia estar em casa com os seus filhotes, anda aqui?! A si não a culpo, mas olhe, o anterior primeiro-ministro, esse nunca gostei, esse culpo, culpo..." Assunção suspira um "coitado". Luís continua: conseguiu "uma casinha" e "ainda ontem tive o prazer de falar com o senhor Presidente da República. Perguntei-lhe como é que podia falar com ele, ele respondeu-me ‘fale aqui com a Maria João’, e na terça-feira às duas horas lá vou ser recebido no Palácio de Belém." É a conversa mais política da noite.



Assunção Cristas não estranha a opção de Marcelo, que tem feito inúmeros contactos com sem -abrigo: "Percebo de onde isso vem, vem da matriz cristã." Ela agora costuma dizer que a sua acção social é na política. O seu orientador na tese de doutoramento, Carlos Ferreira de Almeida, dizia-lhe, sobre voluntariado e caridade, "isso é tudo muito bonito, mas o que é eficaz é a política" – e ela na altura, dedicada ao Direito, estava longe de concordar. "Era outra fase." Agora, na política, ainda acha que há lugar para o voluntariado, mesmo quando o Estado pode intervir: "Há um espaço de proximidade que se cria que é difícil de conseguir de outra forma. E os políticos podem chamar a atenção para isso."



"É muito parecida" com Cristas

Ainda em Arroios, fica à conversa com um casal que pede para não ser fotografado. Muito articulados, ela fala várias línguas, recusam o subsídio social de inserção, repetem com convicção que "isso só cria vício, queremos é trabalhar, um emprego", mas a recusa implica estar na rua. "Mas enquanto não arranjam, aceitam isso, é um direito vosso, passavam a ter casa, uma morada [não o ter é uma dificuldade para procurar emprego], era mais fácil...", vai insistindo Assunção Cristas. O homem, C., garante que "se fosse cigano ou estrangeiro já nos tinham dado uma casinha", Assunção não apoia, diz em tom conciliatório que "os ciganos também são portugueses". Ele começa várias frases depois disso com "desculpe lá", ela responde-lhe "não tem nada que pedir desculpa, se vim fazer isto é para ouvir as pessoas". Não os convence a aceitar nenhum subsídio, depois pede um contacto para vir a saber como evoluiu o caso. "Olhe, ligo mesmo."



Num recanto, M. queixa-se de que tem medo de "António", o companheiro, que lhe bateu e a deixou amarrada. Recusa ir aos centros de apoio, porque ele pode estar lá. Perguntam-lhe se está ali no dia seguinte, se podem enviar uma equipa para a encaminhar. Diz que tem medo, mas fica combinado que sim. Mas é pouco claro se ficará.



A líder do CDS é pró-activa. Sai sempre da carrinha com toda a gente, vai buscar os sacos, verifica se está o iogurte, confere se são entregues os convites para a festa da associação, diz "Kátia [uma das voluntárias], eu vou consigo, escusa de ir sozinha". Esfrega as mãos do frio, mas sabe o que dizer e fazer, mesmo quando há gente a dormir: deixa o saco e deseja "bom descanso" em tom baixo. Há quem se aproxime, há quem recue perante a máquina fotográfica, há quem esteja visivelmente alcoolizado – o alcoolismo é um dos principais problemas – e quem lance uns palavrões. A volta segue, conversa-se quando possível. Assunção Cristas não pega no telemóvel, só às 23h55 liga, envia um sms ao marido.



Já perto da 1 da manhã, com o percurso no fim, um sem -abrigo idoso, bem vestido, sentado no banco de uma paragem de autocarro no Rossio, onde se juntam outros, comenta admirado: "Parece mesmo a Assunção Cristas." Dizem-lhe que é ela. "Não, é muito parecida." É ela. "É parecida, é... a boca." Outros reconhecem-na logo. António Lopes, guineense, ali ao lado, fica à conversa sobre o barco Funchal, cujo destino, como ex-marinheiro, o inquieta: "’Tivesses ministra tratavas daquilo." Pede-lhe o telefone, para lhe ligar. Ela foge, pede antes o dele. "Então aponta o meu!" Ela aponta. "Agora liga." Assunção ri -se, percebe a manha, mas alinha: "Ok, pronto." Na carrinha, comentaria: "Esperto, lá ficou com o meu telefone." António augura-lhe o futuro, bem alto: "Gosto de ti! Tens sangue forte, como os homens! Vais subir." Já o senhor Nélson quer discutir com ela – e consegue – os problemas da habitação em Lisboa. Conta que já ocupou "irregularmente" uma casa. "Condena-me por isso, diga lá?" "Não", responde, "condeno é que haja casas vazias".



No dia seguinte haveria debate quinzenal com o primeiro-ministro no parlamento, Assunção Cristas não parecia especialmente inquieta. "Não me perguntem já o que é que vou dizer. Tenho umas ideias, mas ainda tenho de trabalhar nisso..." É 1h30 da manhã.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 711, de 14 de Dezembro de 2017.