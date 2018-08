Boaventura Sousa Santos defende que a união de bloquistas e comunistas pode ser a melhor forma de garantir o peso da esquerda nas primeiras legislativas pós-geringonça.

O BE e o PCP devem fazer uma coligação pré-eleitoral para garantirem um peso reforçado que obrigue o PS a escolher a esquerda e não o PSD como parceiro. A tese é de Boaventura Sousa Santos, que a defende hoje num artigo de opinião no Público.



"Muitos acharão esta ideia utópica, mas, como dizia Sartre, antes de se realizarem todas as ideias são utópicas", defende-se o sociólogo que explica no artigo a sua lógica.



"Deve ser contemplada a possibilidade de uma coligação entre BE e PCP de modo a poder beneficiar da lógica do método de Hondt no sistema eleitoral português (que beneficia os partidos maiores em detrimento dos partidos pequenos", escreve Sousa Santos.



Para Boaventura Sousa Santos, esta seria a melhor forma de "fazer crescer a pressão de esquerda sobre o PS" e ultrapassar o dilema em que se encontram bloquistas e comunistas.



Por um lado, não podem pôr em causa a solução que permitiu repor direitos e rendimentos, por outro não podem ceder a soluções que permitem "a entrada da austeridade pela janela depois de esta ter sido expulsa pela porta".



Apesar das diferenças óbvias entre BE e PCP, Boaventura Sousa Santos sublinha a convergência quase total "nas políticas principais da governação de esquerda".



De resto, a moção que a coordenadora do BE, Catarina Martins, leva à Convenção bloquista em Novembro sublinha mesmo essa convergência à esquerda com o PCP.



Tirando questões de costumes, como a eutanásia ou as touradas (em que o PCP alinha quase sempre com o CDS), a convergência entre comunistas e bloquistas é elevada e muito superior à de qualquer um destes partidos isoladamente com o PS.



Resta saber se os dirigentes de BE e PCP estarão disponíveis para debater a ideia que o próprio Boaventura Sousa Santos admite parecer "utópica" dada a fricção que tantas vezes transparece entre os dois partidos mais à esquerda e a que nem escapou o caso Robles, com Jerónimo de Sousa a aproveitar para reafirmar a sua forma de fazer política sem se servir dela e António Filipe a reclamar a autoria da proposta que alterava o direito de preferência dos inquilinos, que Catarina achava estar na origem das notícias sobre o vereador.