Cerca de um quarto dos portugueses já têm seguro de saúde. De acordo com as estatísticas da Associação Portuguesa de Seguradores publicadas há menos de um mês, serão já 2,4 milhões de pessoas a terem acesso a um seguro de saúde, quando em 2014 esse número se situava abaixo dos dois milhões.A maior subida está nos seguros de grupo, atribuídos pelas empresas, enquanto os seguros individuais pouco subiram nestes quatros anos, mantendo-se entre os 850 e os 900 mil beneficiários, cita o Diário de Notícias.O aumento do número de pessoas com acesso a seguros de saúde pode ser um dos aspectos que motivou a crescente procura dos serviços privados de saúde. "Há de facto incentivos fortes para recorrer ao privado", explicou o economista Ricardo Paes Mamede, "seja através dos seguros de saúde pagos por empresas, que os usam cada vez mais como opção em vez de aumentos nos salários, seja através da ADSE, e o mais forte deles todos, que é o SNS não conseguir responder ao nível dos tempos de espera e da qualidade expectável", conclui.Óscar Gaspar, presidente da Associação de Hospitalização Privada, lembra que cada vez mais as empresas utilizam a promessa de um seguro de saúde como uma mais-valia nos contratos com trabalhadores. "Há uma grande importância dos seguros de grupo, as grandes empresas apostam nos seguros de saúde para os seus funcionários, porque já se percebeu que esta é uma das questões mais relevantes para os trabalhadores".Para além do número de portugueses com acesso ao Serviço Nacional de Saúde, quase 40% estaá ainda coberto por um subsistema de saúde público (por exemplo, a ADSE ou a Assistência na Doença aos Militares), privado ou um seguro de saúde (individual ou de grupo).