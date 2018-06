Quatro feridos dos incêndios de 17 de Junho de 2017 relatam na primeira pessoa as dificuldades da recuperação física e psicológica.

Passou quase um ano, mas as marcas do fogo que afectou os concelhos de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pêra permanecem. À dor dos que perderam familiares e amigos (66 mortos) juntam -se as mazelas dos que foram atingidos pelas chamas. Rui esteve à beira da morte, Maria ficou presa a umas pantufas, Filipa passou meses no hospital e o marido de Lídia sofreu um AVC depois de a família se ter queimado naquele 17 de Junho.



Os quatro relataram à SÁBADO como foi este último ano das suas vidas, as dificuldades físicas, a necessidade de apoio psicológico, a necessidade de viver do apoio dos outros: Filipa, Rui, Maria Isaura e o marido e o filho de Lídia não voltaram ainda a trabalhar.



Filipa Rodrigues, 25 Anos, Administrativa e bombeira:

"Entrámos na EN 236-1 por volta das 19h30. Chegámos ao cruzamento de Vilas de Pedro e a meia dúzia de metros tivemos um acidente. Uma viatura desvairada – já vinha debaixo de fogo – chocou de frente com o nosso carro. Saímos para auxiliar as pessoas, mas já não havia nada a fazer. Tudo ardia à nossa volta. Comecei logo a ter dores da pele e como não estávamos ali em segurança, o chefe deu ordem para que nos refugiássemos no cruzamento. As partículas pareciam chicotes a bater no corpo. Era difícil respirar. Quando me apercebi, os meus óculos – sou míope – já tinham derretido."



Rui Rosinha, 39 anos, bombeiro:

"Desde o incêndio, contei pelo menos 14 cirurgias, mas ainda me faltam algumas. Os médicos começaram pela cara (tinha queimaduras de segundo e terceiro grau) e pelas mãos. Quem me conhecia antes sabe que estou diferente, o nariz e a boca estão diferentes. Passava os dias deitado. Não me podia levantar. Não conseguia rodar-me na cama. Tomava banho na cama, comia na cama. Houve dias em que bati no fundo, já depois de ter sido transferido do Porto para Coimbra. Valeria a pena tudo aquilo? Estou melhor. Não mexo bem um dos braços, não fecho bem uma das mãos, mas dou uns passos."



Maria Isaura, 45, e Viriato Tomás, 57, auxiliar num lar e funcionário nos correios:

"VT: Tivemos muito apoio, apesar de tudo. Vinham cá amigos e traziam-nos comida.

MIT: As minhas colegas vinham dar-me banho. Foram impecáveis.

VT: Depois na mesma altura avariou o frigorífico, esquentador, a máquina de lavar loiça. Um dia, um senhor apareceu-nos em casa e deixou-nos um envelope. Eram os 200 euros que precisávamos para o esquentador. Também nos vieram trazer bens alimentares. O município também deu à Maria um cartão para a farmácia, mas só dava para produtos comparticipados."



Lídia Martins Fernandes, 59 anos

"Se pudesse, apagava este ano da minha vida. Há 32 anos tinha tido um acidente de viação muito grave – estive em coma 56 dias e fiz reabilitação durante dois anos – mas agora foi muito pior."



