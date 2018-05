São poucos. Ainda há militantes-adeptos, que vão a todas e até de férias levam a bandeirinha atrás.

Como um adepto de um clube de futebol, há quem seja militante partidário ferrenho, daqueles que ostentam o símbolo nas mais diversas ocasiões e idolatram as suas estrelas principais. E que se irritam – e refilam – nas reuniões partidárias, nos congressos, quando discordam das ideias defendidas pelos dirigentes. A militância partidária pode ser uma actividade em crise – mas não para eles.



Filomena, por exemplo, assume os seus quatro amores: a família, a pátria, o Benfica e – claro – o CDS. Joaquim Martins Pereira veste a camisola laranja já desde o fim dos anos 70, o seu perfil no Facebook inclui a palavra "social-democrata" e o email as siglas do PSD. Joaquim Banha estima a bandeira feita à mão há 30 anos. Talvez pelos pedidos de amizade nas redes sociais ou as intervenções em congressos, reuniões, almoços e tudo o mais que os partidos organizem, os três são figuras conhecidas dos dirigentes partidários – e até têm os telefones de muitos deles. A seguir contam a sua história de amor na primeira pessoa.



Uma persistente do CDS

Maria Filomena Rodrigues, 65 anos, militante n.º 111.400.225

"No congresso de Oliveira do Bairro, em 2014, disse à Assunção: ‘Um dia vais ser líder do partido.’ Estávamos numa casa de banho. Ela era ministra. Riu -se. Vi logo que era uma pessoa muito trabalhadora. Tenho 65 anos. Tornei-me militante do CDS aos 40 e poucos anos. Era oficial de justiça e tinha que ser neutra ao meu serviço. Sou militante pelos valores da democracia cristã, pela liberdade e justiça, solidariedade. Ainda acompanhei um bocado o Manuel Monteiro, a drª Maria José Nogueira Pinto – gostei muito dela, ouvia os militantes. O Ribeiro e Castro também foi muito bom. Paulo Portas é uma pessoa extraordinária. Quando eu estava no Tribunal da Boa Hora notificava-o muitas vezes pela liberdade de imprensa d’O Independente. Sempre gostei dele. O que mais gostava do Paulo era ele dizer ‘meus amigos, temos de trabalhar muito’. E eu achava que tinha que andar muito na rua e a elucidar as pessoas.



As pessoas gostam de me ouvir, eu gosto de falar. Em Vila Franca de Xira, o CDS tem um blogue e desenvolvo um bocadinho o Twitter. Tento transportar tudo o que apanho nos dirigentes do partido, vejo os debates parlamentares. A minha formação política é ir às coisas para elucidar. Não chega só sermos militantes. Vou a tudo o que é debates, conferências, seminários e absorvo. Gosto muito de acções de rua, dos debates de pessoas. E o partido dá liberdade de acção. Não sigo cegamente seja quem for. O que não gosto digo e o que gosto digo também. Mando mensagens ao Nuno Magalhães, ao Telmo Correia. Telefono, mando emails. Faço-lhes a vida num inferno. Em 2010, havia assaltos às ourivesarias. Fui ao grupo parlamentar – telefonei para lá – a dizer que tinham de fazer alguma coisa. O CDS fez um projecto-lei, aprovado com votos contra do PCP e do BE, que todos os que fossem vender ouro tinham de se identificar e ficar num registo para a PJ.



Tenho uma bandeira antiga do partido, que me acompanha para todo o lado, mesmo quando vou de férias. E o cachecol do Benfica e a do meu país. São os meus três amores – além da família, claro. Só me sinto realizada no CDS assim como sou. A minha neta de 4 anos diz ‘quando for muito grande quero ser do Benfica e do CDS’."



O ferrenho do PSD

Joaquim Martins Pereira, 54 anos, militante n.º 6.330

"Quando o PSD perdeu as eleições Europeias, eu vi no jornal o dr. Passos Coelho dizer que tinham de atender mais aos militantes. Fiz uma cartinha e mandei a todos os deputados a desejar um ‘bom Natal, feliz Ano Novo’ e certas críticas ao governo. De 108 só me responderam 19. A minha filha só me dizia: ‘Não querem saber de si para nada.’



Nos congressos, enfrento os deputados. ‘Então não respondeu?!’ No congresso, em Espinho, diziam -me: ‘Esse nome não me é estranho.’ Era das cartas que eu mandava. A quem me respondeu, também mandava outra pela Páscoa. Uma deputada disse-me que agora com as redes sociais e email é mais fácil. Comecei a usar as redes sociais há um ano. Dos 89 deputados, apenas tenho 70 amigos. Têm respondido mais. A última carta que mandei foi a 4 de Dezembro de 2016. Eram três folhas laranja. Gastei em cada carta 60 cêntimos.



Estou desempregado desde 2008. Era comerciante de um minimercado, uma mercearia do meu falecido pai. Não estou a receber fundo de desemprego. Às vezes, faço pão com um cunhado. Os meus dois filhos e a esposa ajudam-me. Tenho 54 anos, nunca fui a um campo de futebol, não vou para o café, discotecas. Gasto dinheiro é nisso, no partido. Tenho todos os livros de roteiros de Cavaco, autografados por ele. Estão na minha sé catedral do PSD, que é o meu escritório. E tenho, em capinhas, a correspondência de políticos desde 1974 até hoje. Fui membro da assembleia de freguesia desde 1979 até 2005. Já fui candidato à freguesia de Santo Estêvão três vezes seguidas. Em 1989 encabecei uma lista de independentes, sem sigla partidária por causa de uma divisão no PSD em Lousada. Havia dois candidatos. Perdi a eleição por 9 votos. Nas eleições de 1993, o candidato do PSD nas anteriores foi pelo PS. E eu fui pelo PSD. Perdi por 13 votos. Nas eleições de 1997 concorri na mesma. Eu tinha muita gente socialista: ‘Muda para o PS.’ Eu: ‘Não, não mudo. Gostava de ser presidente de junta, mas não troco de camisola.’ Em 2005 deixei de ser candidato. Vivo muito o PSD, não vivo do PSD. Quando entro nos cafés peço um café laranja. O povo já me conhece. Sou mesmo doen-te, ferrenho, adoro a social-democracia para Portugal. Mas não sou de direita, o partido no centro -esquerda é o ideal."



O senhor dos símbolos

Joaquim Banha, 77 anos, militante n.º 13.997

"O António Costa numa ou outra acção que haja aqui ou acolá e em que eu apareço, se não tenho a bandeira, diz: ‘Ó Banha, e a bandeira, pá?!’ Tenho-a desde os anos 80. É bordada à mão. E já a emprestei, mas com a condição de que tem de regressar.

Se sou sectário? Não vamos por aí. Sou um activo militante e procuro intervir nas diferentes discussões. Sempre que há congressos ou qualquer acção eu estarei lá. Candidato-me, faço parte das listas e tenho sido sempre eleito. Estive na eleição de diferentes secretários-gerais (Mário Soares, Vítor Constâncio, Sampaio, Ferro Rodrigues, Guterres). Fiz parte de todos esses congressos e com debate e propostas. Quando me meto nas coisas é para as viver. Normalmente uso chapéu – até nos congressos. Comecei a usar de puto pequenino. Veio do meu avô, que me comprou o primeiro. Fui criado em casa dele, uma casa agrícola enorme. Fui para a escola industrial, andei por aí, saí de Santana do Mato (Coruche) para ir para Lisboa. Fui funcionário da Sacor (anterior à Galp), que estava onde hoje é a Expo. Estava na manutenção na refinaria. No início dos anos 70 comecei toda uma acção na actividade sindical. Com o sindicato dos metalúrgicos convocámos uma assembleia-geral para a Voz do Operário, outra para o Pavilhão dos Desportos, que encheram. Depois convocámos para o Estádio da Luz e o Ministério das Corporações já não aguentou outra assembleia.



Trabalhava com gente ligada ao Partido Comunista. Com certeza que fui convidado várias vezes, mas não fui militante. Entrei para a manutenção da TAP, o que me deu a possibilidade de conhecer o mundo. Fui à Polónia, à Bulgária e à Checoslováquia, o que levou a que tomasse conhecimento do que era aquela organização. Se já tinha aqui uma ditadura que combatia, então também não queria no meu país algo como o que se passava na linha da URSS. Estive naquele movimento do primeiro congresso do Partido Socialista com o dr. Marcelo Curto, que era nosso jurista no sindicato dos metalúrgicos. E aí andei. Vem o 25 de Abril. Esperei o Mário Soares em Santa Apolónia. Ainda não tinha cartão de militante. Estive envolvido no movimento de criação do MES [Movimento de Esquerda Socialista]. Fui candidato à Constituinte em 1975, pelo distrito de Santarém. Mas o MES não elegeu ninguém.



Entretanto, os militantes do PS em Coruche convidaram-me para fazer parte das listas para as autarquias. Pensei: "Se quero estar metido nisto da política, a linha do PC não me agrada…" E entrei para o PS. Ainda estive muito tempo independente. Tornei-me militante nos anos 80. Fui eleito para a Assembleia de Freguesia de Coruche. Vim para a Assembleia Municipal pelo PS. Fiz parte da vereação da Câmara – que era do PCP, e por isso não tinha pelouro – por três mandatos. Depois candidatei-me à junta da minha freguesia, Santana do Mato. Fui presidente da concelhia. E agora sou tesoureiro da junta.



Numa das cinco vezes em que assaltaram o multibanco da junta, quando eu era presidente, aquilo rebentou e ardeu. As televisões foram lá – nunca me lembro de falar para tantas televisões. Mas o seguro demorou muito tempo a resolver. A SIC pediu-me para ir ao estúdio quando a situação estivesse resolvida. E diz-me uma senhora: ‘Tem que deixar o chapéu.’ Não, se não entrar, eu também não entro. Faz parte de mim. E a bandeira que me foi oferecida por uma senhora que já morreu, também. Quando ando em acções lá vou em com a minha bandeira e o chapéu. E cá andamos na militância e a chamar à atenção dos mais jovens!"



Artigo originalmente publicado na edição 727, de 5 de Abril de 2018.