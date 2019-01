Capa n.º 769

É preciso subir ao terceiro andar e entrar no estreito corredor que dá acesso às galerias para chegar ao pequeno gabinete onde está o deputado Paulo Trigo Pereira. Desde que saiu da bancada do PS, onde estava como independente, ocupa um pequeno cubículo que divide com dois assessores, contratados em part-time.O espaço improvisado dá bem o insólito da situação em que se encontra agora.