A investigação feita pelo Ministério Público à incompatibilidade do ministro foi considerada fraca. Constitucional diz não haver outra opção que não arquivar.

Os juízes do Tribunal Constitucional (TC) consideraram que a investigação do Ministério Público a Pedro Siza Vieira, que acumulou o cargo de ministro com o de sócio-gerente numa empresa, foi fraca. O parecer do MP refere que incompatibilidade foi um "lapso" e encontrou apenas "culpa ligeira". O TC sentiu que, na sequência da fraca investigação não restava outra hipótese que não arquivar.



Durante o plenário em que foi votado o arquivamento do processo, os juízes do TC criticaram o documento do MP, afirmando que o mesmo parecia desculpabilizar o comportamento de Siza Vieira. Segundo o jornal Expresso, foi criticado o facto de ninguém ter sugerido a demissão do ministro - a sanção prevista na lei para este caso de incompatibilidade.



Segundo o parecer do Ministério Público consultado pelo jornal semanário, pode ler-se: "Crê-se que o declarante terá agido de boa fé, quer ao apresentar as suas declarações de inexistência de incompatibilidades e impedimentos quer ao procurar corrigir as situações de incompatibilidades com que se viu confrontado, admite-se que por lapso ou errada pressuposição de inexistência de tais incompatibilidades. Por outro lado, as referidas situações de incompatibilidade encontram-se todas elas já sanadas, não se vendo, por isso, razão para a aplicação de qualquer sanção, designadamente a pesada sanção".



Aquando do arquivamento do caso, foi dada a justificação de que Siza Vieira já nem mantinha o mesmo cargo, já que tinha passado do cargo e ministo-adjunto a ministro-adjunto e da Economia.



Pedro Siza Vieira acumulou, durante dois meses, o cargo de ministro com o de sócio-gerente de uma empresa, a Prática Magenta. O então ministro-adjunto afirmou não ter conhecimento de tal incompatibilidade, referindo ainda nunca ter exercido funções na empresa e que, até renunciar, a empresa não teve actividade comercial.



Ao MP, Siza Vieira garantiu que abdicou da Prática Magenta a 15 de Dezembro, embora a renúncia do registo comercial só ter sido verificado em Maio - o ministro afirmou que a culpa tinha sido de uma advogada. "Quando tomei posse, só posteriormente tomei consciência de que não se pode ser gerente, ainda que não remunerado, de uma sociedade familiar e por isso pedi a renúncia quando me foi chamada a atenção para isso", disse o ministro, depois de ter deixado a gerência da empresa.



A lei das incompatibilidades diz que os membros do Governo estão obrigados à exclusividade, não podendo exercer outras funções profissionais remuneradas ou não, bem como a integração em corpos sociais de quaisquer pessoas colectivas com fim lucrativos. A sanção a aplicar nesta situação é a perda do mandato.



A investigação sobre o caso foi pedida pelo Ministério Público, depois de o Tribunal Constitucional não ter detectado a situação na declaração de incompatibilidades e de rendimentos do então ministro Adjunto.