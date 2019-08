Três pessoas foram detidas no distrito de Coimbra na quarta-feira por suspeita de cultivo e tráfico de estupefacientes, anunciaram hoje a GNR e a PSP.Através do Núcleo de Investigação Criminal da Lousã, foram detidos em flagrante delito, em Arganil, um homem e uma mulher, de 31 e 51 anos, respetivamente, informa o Comando Territorial de Coimbra da GNR."Após receberem uma denúncia, os militares realizaram um conjunto de diligências que culminaram na deteção de duas plantações em duas residências", onde foram apreendidos 47 pés de canábis, 36 doses de haxixe e 945 gramas de canábis, além de uma balança de precisão, afirma aquela organização, em comunicado.Na sequência de uma ação em que participaram elementos do Posto Territorial de Arganil da GNR, os detidos foram hoje presentes no Tribunal Judicial de Arganil, onde estavam a ser ouvidos ao início da tarde.Na mesma data, durante a madrugada, elementos afetos à Esquadra de Intervenção e Fiscalização do Comando Distrital da PSP detiveram um homem de 41 anos, na zona do Loreto, em Coimbra."Por ter assumido um comportamento suspeito, o homem foi abordado e sujeito a uma revista de segurança", no âmbito da qual lhe encontraram 183 pastilhas de 'ecstasy', divulgou a polícia.Entretanto, em cumprimento de um mandado de detenção, foi detida na zona do Bairro Novo, na Figueira da Foz, por elementos da Esquadra de Investigação Criminal da PSP, uma mulher de 31 anos, residente em Braga, "que se encontrava em fuga após condenação pelo Tribunal de Penafiel" por tráfico de drogas."A detida foi conduzida ao Estabelecimento Prisional de Cruz do Bispo para cumprir pena de prisão efetiva", refere o Comando Distrital de Coimbra da PSP em comunicado.