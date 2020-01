Todos os partidos com assento parlamentar - exceptuando o Chega - se uniram para condenar as declarações "xenófobas" de André Ventura. O anúncio foi feito pelo líder parlamentar do Bloco de Esquerda Pedro Filipe Soares, após a conferência de líderes que teve lugar esta manhã no Parlamento."Todos os partidos condenaram veemente as palavras xenófobas do deputado. Revemo-nos todos nas palavras do presidente da Assembleia da República, que teve não só a posição esperada e certa de quem é o rosto da AR", disse. "Havendo posição clara da conferência de líderes e do Presidente da Assembleia da República, consideramos que este caso fica encerrado e a condenação fica para a história. Os atos ficam com quem os pratica", completou, explicando que os partidos não irãoi então fazer um voto parlamentar sobre o tema."A nossa condenação esperava que outros grupos parlamentares acompanhassem e todos responderam", disse ainda o bloquista. PS, PSD, PCP, BE, CDS, PAN, Verdes, IL e Livre decidiram repudiar as declarações contra a deputada única deste último partido, Joacine Katar Moreira.André Ventura diz que não se identificou com as palavras de Ferro Rodrigues e que recorreu à ironia, recusando-se a pedir desculpa a Joacine Katar Moreira. "O que considero ofensivo é quem permanentemente ataca a história de Portugal e coloca os portugueses com o anátema de criminosos, imperialistas e colonialistas", atirou.