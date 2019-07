José Manuel Pureza (Coimbra), Joana Mortágua (Setúbal), João Vasconcelos (Faro) e Moisés Ferreira (Aveiro). Mas outro deputado, Carlos Matias, foi preterido.

Outro (agora) antigo dirigente distrital, Romão Ramos, vai mais longe e diz ter havido uma "ilegalidade".





veementemente esta e qualquer outra tentativa

nas suas decisões em matérias que são da sua exclusiva competência".



A direção do BE propôs antes a professora e ativista pelos direitos das mulheres, Fabíola Cardoso, como alternativa. E na votação na Mesa Nacional, esta venceu com 49 votos, contra 14 na lista apresentada pela distrital e três abstenções.Mas a proposta da direção do Bloco não seguiu os estatutos em vigor no próprio partido, revistos já em 2018. No artigo 10.º, o ponto cinco refere que "compete à Mesa Nacional, sob proposta das assembleias distritais e regionais, decidir sobre a primeira candidata ou candidato das listas à A.R."É nesse mesmo artigo que Carlos Matias baseia o seu argumento de que a votação na Mesa Nacional foi "irregular", uma "decisão de matriz anti-democrática e de desrespeito por quem votou".Carlos Matias revela que esta segunda-feira, 15, haverá reunião da coordenadora da distrital que decidirá se apresenta recurso para a Comissão de Direitos."Além da irregularidade processual, é o desprezo por uma "copiosa derrota", como já vi escrito", diz àCarlos Matias.Romão Ramos escreveu uma carta aos órgãos nacionais, e a que a SÁBADO teve acesso, em que se desfilia do Bloco depois de um "acumular de inúmeras situações" entre a direção nacional e a a distrital de Santarém. E acusa o partido de ser tornado "num delírio febril de aparelhismo, centralismo democrático, sectarismo e ortodoxia completamente desligado das bases." E diz existirem outros que sentem o mesmo., recorda, por exemplo, como o nome proposto pela concelhia para as autárquicas em Salvaterra de Magos (a antiga presidente Ana Cristina Ribeiro) foi recusado. Dessa vez, "Mariana Mortágua e Adelino Fortunato foram lá tentar demover ideia e não conseguiram". Desta vez, a 29 de junho, foi o líder parlamentar, Pedro Filipe Soares que se apresentou na reunião da Assembleia Distrital que votou o cabeça de lista. O parlamentar e dirigente nacional terá recordado que a última palavra era da Mesa Nacional (argumento mais tarde utilizado pelo partido quando os resultados foram publicamente criticados).A maioria dos presentes (119, diz Carlos Matias, referindo que nem no Porto ou Lisboa houve tantos aderentes) votou uma resolução a repudiar "de ingerência externa

Romão Ramos acrescenta: "Houve indignação grande sobre o que se estava a passar – sobre o que ia ser a proposta do secretariado – e por isso apareceu tanta gente para votar no Carlos Matias." Sessenta e oito por cento votaram de facto nesta lista, apresentada pela distrital. Com este resultado, Fabíola Cardoso estava arredada como líder por Santarém. Mas a Mesa Nacional decidiria o oposto.



"É rejeitar a proposta de uma lista que foi amplamente sufragada na maior assembleia distrital que houve em todo o país, num plenário amplamente democrático", critica Carlos Matias. "Esta decisão em concreto obviamente que enfraquece o Bloco".



Como tudo se processou

Depois do trabalho de um ano de reunião com as concelhias para construir a lista sugerida pelo distrito às legislativas de outubro, a apenas uma semana de votação dos nomes a direção distrital recebeu um email, descreve à SÁBADO Romão Ramos.



"Uma funcionária do partido envia um email à coordenadora distrital a dizer que tem conhecimento que vai à assembleia distrital uma proposta que tem o Carlos Martins como cabeça de lista e informa que a comissão política [nacional] vai apresentar também um nome para ser candidato". Esse nome era o da professora Fabíola Cardoso.



O motivo: afastar a oposição interna

Romão Ramos não tem dúvidas de que o facto de Carlos Matias pertencer à corrente crítica Via Esquerda foi o motivo para o afastar. "A leitura que faço é esta", diz, relatando que "em distritos onde havia uma preponderância da Via Esquerda ou outras vozes que não alinhavam com a Comissão Nacional do partido foram linchadas." Só a distrital de Santarém fez este braço de ferro com os órgãos nacionais, "mas o que se passou em Braga e Leiria foi igual: o Heitor de Sousa e o Pedro Soares é que optaram por não extremar a situação" e não serão candidatos.



Carlos Matias acrescenta: "Gostaria que essa pergunta fosse endereçada à direção nacional" — e a SÁBADO fê-lo, mas não obteve resposta até à publicação deste artigo. "Não foi por boas razões, foi por razões inconfessadas, porque o pretexto de renovação é falso: em Lisboa foi um candidato de 69 anos. Há um deputado que os próprios dirigentes nacionais dizem que fez um bom trabalho. Não é o meu juízo de mim próprio, foram eles que disseram. Mas que depois dizem que é afastado por renovação? É um pretexto que é evidentemente falso", acusa o atual deputado, acrescentando que há colegas, como José Soeiro, candidatos pela quinta vez. "O que é isso da renovação?"



"Esta ideia de pôr a Fabíola Cardoso é uma diretiva; já nem a direção volta atrás", assume Romão Ramos à SÁBADO, confessando-se descrente numa decisão favorável caso a distrital apresente um recurso.



"Isto é normal que se passe no PS, no PSD. Mas a matriz destes partidos sempre foi essa, de procurar ter grupos grandes, extensos e homogéneos. O Bloco sempre teve processo diferente: partiu do pressuposto da pluralidade, da diferença de opinião, da história de cada pessoa." No Bloco já não encontra essa matriz de Miguel Portas, como cita, e decidiu sair.