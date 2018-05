Ascenso Simões, deputado do PS, defendeu este sábado no XXII Congresso do PS, que o partido deve "conquistar uma maioria o mais ampla possível" de forma a afirmar-se sozinho nas próximas eleições. O deputado, antigo secretário de Estado de António Costa no primeiro governo de José Sócrates, recordou que, há dois anos e meio, foi contra a solução "geringonça", admitindo, porém, que o modelo com o PCP e BE tem funcionado. Porém, foi claro, nas próximas eleições deve afirmar-se sozinho.

Ascenso Simões rejeitou ainda um entendimento com o CDS, que classificou como um "partido infantil" e com o PSD de Rui Rui. Recordando o tempo em que trabalhou com António Costa, o deputado partilhou com o congressistas a "teoria do poço", que era usada nesses tempos: quando se está no fundo do poço, sem qualquer hipótese de subir, António Costa resolve, contou. Resta saber como será nas próximas eleições.