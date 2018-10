Fernando Negrão diz que, por vezes, os deputados não intervêm quando lhes é pedido. Paula Teixeira da Cruz diz à SÁBADO que não lhe foi atribuído qualquer dossier.

A reunião da bancada parlamentar foi marcada pelas críticas feitas por deputados próximos de Passos Coelho, que se queixam de não lhes ser dada oportunidade para participar no trabalho do grupo. O tema foi trazido por Teresa Morais, mas rapidamente Hugo Soares e Paula Teixeira da Cruz secundaram as críticas da ex-ministra de Passos. Mais tarde, Fernando Negrão viria falar aos jornalistas para desmentir que haja "saneamentos" ou indicações de Rui Rio "para silenciar o deputado A ou o deputado B". E acrescentou que há quem não queira intervir quando lhe é pedido. Mas Paula Teixeira da Cruz desmente essa ideia.



"A mim ninguém me pediu nada. Não me foi atribuído nenhum dossier", afirma à SÁBADO a ex-ministra da Justiça de Pedro Passos Coelho, explicando que nos últimos tempos a direcção da bancada não lhe tem atribuído qualquer trabalho.



"É normal termos pastas atribuídas. A mim ninguém me deu qualquer dossier para acompanhar. Tenho apenas aquilo que vou fazendo na comissão de que faço parte", esclarece Teixeira da Cruz, que diz que, apesar disso, continua a tentar dar o seu contributo.



"Ainda hoje apresentei uma proposta para uma iniciativa legislativa na reunião da bancada", refere, acrescentando apenas que "foi tomada nota" dessa sua sugestão, mas que ficou sem saber se a ideia terá acolhimento.



As declarações de Teixeira da Cruz surgem como uma resposta às palavras do líder parlamentar, segundo as quais por vezes alguns deputados se têm recusado a intervir quando isso lhes é pedido.



Recusando-se a apontar o dedo aos que não têm estado disponíveis, Negrão acrescentou que isso acontece "ou porque não estão a par do dossier ou porque não têm a mesma posição que a que é veiculada pelo partido".



"São razões perfeitamente legítimas", defendeu, lembrando que no passado já se negou a intervir por motivos semelhantes.



Depois da intervenção na reunião da bancada desta quinta-feira, Teresa Morais recusou entrar em pormenores sobre o que disse, remetendo para um artigo de opinião que "sairá amanhã" e no qual detalhará o que considerou ser o "silenciamento" dos deputados que são vistos como próximos de Passos Coelho.



Teresa Morais insistiu, contudo, na ideia de que não está a falar apenas por causa da sua situação concreta, mas sim para pôr a descoberto algo que estará a afectar "uma larga maioria" de deputados.