TC: Ana Catarina Mendes pressiona bancada para aprovar Vitalino

Ana Catarina Mendes está apostada em que Vitalino Canas seja hoje eleito para o Tribunal Constitucional. "Tem feito contactos diretos com os deputados para garantir que o nome passa", revela à SÁBADO uma fonte socialista, explicando que os "alvos" desta abordagem têm sido sobretudo os deputados mais novos. Mas não só. "Há muita pressão da Ana Catarina Mendes para aprovar o nome. Eu acho que isso vai ter peso na votação", admite outra fonte do PS.A líder parlamentar socialista tem argumentado junto da sua bancada com a necessidade de travar o que podia ser visto como "uma vitória da direita". Isto, apesar de o BE ter sido o primeiro partido a pronunciar-se publicamente contra o nome do ex-deputado do PS e a criticar a ausência de uma negociação à esquerda para escolher os substitutos dos dois juízes que estão de saída do Palácio Ratton.A pressão aumentou depois de se perceber que mesmo dentro do PS havia dúvidas sobre o perfil de Canas. Só o histórico socialista Manuel Alegre deu a cara por essas dúvidas, em declarações à SÁBADO há uma semana. Mas há outros socialistas a criticar a indicação do ex-porta-voz do partido, que não querem falar em on.Essa pressão dentro da bancada do PS, associada a alguns votos favoráveis que Vitalino pode recolher dentro do PSD, fazem com que a sua eleição possa ser difícil, mas não impossível.Vitalino Canas apresentou-se na audição aos deputados esta semana como alguém que sempre achou que o seu destino seria o Tribunal Constitucional. "Eu não queria deixar aqui afirmações demasiado tumultuantes, demasiado bombásticas, mas eu andei 40 anos a preparar-me para ser juiz do Tribunal Constitucional. E ser juiz do Tribunal Constitucional é um bocadinho diferente do que exercer funções políticas", disse o homem que soma no currículo pontos que levantam dúvidas a deputados do PSD, do BE, do PCP, do CDS, mas também do PS.Ter sido porta-voz do PS de José Sócrates é, desde longo, um desses pontos. No PSD há quem tema que Vitalino tenha de se pronunciar sobre Sócrates quando o processo da Operação Marquês chegar ao Tribunal Constitucional e tenha dúvidas sobre a imparcialidade de quem se fez fotografar num jantar em casa do ex-primeiro-ministro logo que este saiu da prisão.Apesar dessa proximidade, Vitalino Canas garantiu não falar com Sócrates "há anos" e até disse que "nem sequer existem razões" para se declarar impedido, caso o processo que envolve o antigo governante lhe chegue às mãos.No BE e no PCP a passagem pelo lugar de provedor da Associação das Empresas de Trabalho Temporário também levantam dúvidas sobre o perfil de Vitalino Canas para juiz do Tribunal Constitucional.E no CDS o voto favorável à despenalização da eutanásia na última legislatura soma-se às outras dúvidas sobre o perfil do socialista. "Há liberdade de voto nesta matéria, mas é pouco provável que os deputados do CDS se sintam confortáveis a votar um nome com estas características", dizia à SÁBADO uma fonte da direção da bancada centrista logo após a audição de Vitalino Canas, na quarta-feira.Curiosamente, dois deputados do PSD que fazem parte da Primeira Comissão – a quem coube ouvir Vitalino Canas – recusavam o desconforto que tinha sido veiculado um dia antes por fonte oficial do partido.No PSD há quem assuma votar a favor, Marques Guedes e Fernando Negrão assumiam ter ficado satisfeitos com as explicações dadas por Vitalino Canas e garantiam que o socialista terá os seus votos. "É uma pessoa com perfil e currículo para a função", declarava Marques Guedes. "Com tantos juízes no Tribunal Constitucional por que é que vamos pensar que é a ele que lhe vai calhar a Operação Marquês?", questionava Negrão.A ambos os sociais-democratas bastaram as garantias dadas por Vitalino Canas na audição parlamentar e o conhecimento de um currículo académico na área do Direito Constitucional.Um dia antes, fonte oficial do PSD assumia aos jornalistas. "Existe uma perceção de que a maioria dos deputados do PSD não estão confortáveis com o nome da Vitalino Canas, proposto pelo Partido Socialista", dizia fonte autorizada do gabinete de Rui Rio em nota enviada à Lusa.Mas a SÁBADO encontrou vários sociais-democratas, que a meio da semana ainda não tinham decidido o sentido de voto. Foi o caso de Isaura Morais ou de Mónica Quintela que não quiserem responder sobre como irão votar hoje por ainda estarem "em reflexão".