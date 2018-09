O CDS chamou-lhe "a taxa Robles à Rio", mas o líder do PSD já assegurou ao seu partido que não vai propor nada que aumente a carga fiscal.

Rui Rio já mudou três vezes de versão sobre a ideia de usar a via fiscal para travar a especulação imobiliária. A última vez foi numa explicação para consumo interno para serenar os ânimos no partido. É que Rio corria o risco de enfrentar resistências dentro da própria bancada do PSD.



Na reacção inicial, Rui Rio disse que a ideia de criar uma taxa agravada de imposto para quem vendesse uma casa pouco depois de a comprar para obter grandes mais-valias "não é disparatada".



As declarações eram um comentário àquela que o CDS baptizou como "taxa Robles", uma ideia do BE, que teria sido acordada nas reuniões com o Governo sobre Orçamento, mas cujos contornos ainda não estariam definidos.



A posição valeu-lhe um coro de críticas. A começar na sua própria direcção. O Expresso revela que, no dia seguinte, o líder ouviu os membros da sua Comissão Política Nacional arrasarem a ideia, sendo que entre os mais críticos estavam Nuno Morais Sarmento, que terá dito tratar-se de um "tiro no pé", e Castro Almeida, que terá defendido tratar-se de uma "descaraterização ideológica" do PSD.



Horas mais tarde, Rio chegava ao Conselho Nacional do PSD, com uma nova versão do que tinha dito, garantindo que a reacção interna às suas palavras se devia a um erro de interpretação.



"Face ao que surgiu, o PSD, em sede de Orçamento do Estado, acho que faz muito sentido apresentar uma proposta que materialize isto: que aqueles que andam a provocar preços especulativos paguem um imposto superior àqueles que não o fazem", disse aos jornalistas à entrada para o Conselho Nacional do PSD, defendendo que "a taxa do imposto IRS sobre as mais-valias, que já existe, deve ser diferenciada".



Rio até deu o exemplo francês e adiantou que a taxa sobre as mais-valias devia ser diferente segundo o tempo que o imóvel estivesse na posse do proprietário, abrindo a possibilidade de uma isenção para quem detivesse a propriedade por "20 ou 30 anos" antes de a vender.



A esta nova versão o CDS chamou "taxa Robles à Rio". E as críticas voltaram a surgir.



Leitão Amaro foi dos mais críticos

Um dos mais críticos em relação a esta ideia, durante a reunião do Conselho Nacional desta quarta-feira, foi António Leitão Amaro.



Sendo Leitão Amaro o membro da direcção da bancada do PSD com responsabilidade na área orçamental, as suas palavras ganham peso.



Embora isso nunca tenha sido dito por Leitão Amaro, ficou no ar a ideia de que o líder poderia ter de comprar uma guerra com a bancada social-democrata para conseguir que os deputados do seu partido apresentassem e aprovassem a "taxa Robles à Rio".



Com uma bancada muito dividida, onde há vários críticos da actual liderança, não faltou quem no partido antevisse um momento tenso.



PSD prepara propostas sobre habitação

Rui Rio já tranquilizou, contudo, a direcção da bancada do PSD.



A SÁBADO apurou que Rio fez saber que a sua ideia não passará nunca por agravar a carga fiscal. E esse é um sinal importante para os deputados sociais-democratas.



De resto, na direcção da bancada preparam-se medidas sobre habitação que esperam a aprovação do líder.



A ideia será encontrar respostas para um problema que afecta cada vez mais a classe média e os jovens nos grandes centros urbanos. Mas não aumentar a carga fiscal é um ponto de honra.