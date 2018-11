PSD quer que subcomissão de Ética avalie situação de deputado do PS, Filipe Neto Brandão, por antever possível "conflito de interesses". Ferro Rodrigues diz não ter o mesmo entendimento.

Carlos Peixoto, do PSD, pediu a palavra antes da tomada de posse da comissão de inquérito ao caso de Tancos para suscitar o que considera ser uma questão "melindrosa" sobre um eventual "conflito de interesses".



Em causa está o facto de o deputado indicado pelo PS para presidir à comissão, Filipe Neto Brandão, que é membro do Conselho de Fiscalização do Serviço de Informações.



Este órgão fiscaliza a actividade do SIRP e do SIED, que são órgãos de informação do Estado e o PSD considera que "é natural e até previsível que seja solicitado a prestação de esclarecimento aos organismos do SIRP e em particular do SIED" no âmbito desta comissão.



"Parece-nos a nós que há aqui poderes e deveres acrescidos", apontou Carlos Peixoto, que fala num "conflito de interesses".



"Em tese pode ser em simultâneo o inquiridor e o inquirido", notou o social-democrata, que acha qy além disso Neto Brandão pode ter "um conhecimento mais especial, mais sigiloso de algumas informações" relevantes para o apuramento das responsabilidades políticas no caso de Tancos.



Carlos Peixoto defendeu a necessidade de "colocar a questão à subcomissão de Ética". Mas Eduardo Ferro Rodrigues não vê motivo para o fazer, uma vez que a nomeação de Filipe Neto Brandão para aqueles órgão decorre do facto de ser deputado e o presidente da Assembleia da República entende que isso não o pode limitar em relação aos outros parlamentares.



Assim, Ferro assegurou que não tomará a iniciativa de pedir um parecer à subcomissão de Ética, deixando essa possibilidade nas mãos do PSD.



Neste incidente suscitado minutos antes de Ferro Rodrigues dar posse aos membros da comissão, o CDS pediu a palavra para, pela voz de António Carlos Monteiro, assegurar que não partilha das dívidas do PSD.



Apesar da questão ter sido levantada pelo PSD, cá fora aos jornalistas, Carlos Peixoto deixou claro que não levará a questão à subcomissão de Ética porque entendia que esse parecer devia ser dados antes da tomada de posse da comissão parlamentar de inquérito ao caso de Tancos.



Carlos Peixoto diz levantar a questão para que "os trabalhos da Comissão e o apuramento da verdade não possam ser inquinados".