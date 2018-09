Os comunistas consideram "precipitada" a ideia do CDS de criar uma comissão de inquérito ao caso do roubo de Tancos. Mas não votarão contra essa proposta.

O PCP prefere esperar pelo fim do processo judicial sobre o roubo de Tancos, mas "não será obstáculo" a que se faça a comissão de inquérito pedida pelo CDS, que o PS já sinalizou que irá viabilizar.



"A insistência do CDS parece mais marcada pela uma agenda política", comentou aos jornalistas o deputado comunista Jorge Machado, que vê oportunismo na atitude dos centristas.



"O PCP está preocupado com os contornos deste caso", vincou o comunista, lembrando, porém, que "há um processo judicial em curso" e que isso condicionará necessariamente a informação que estará ao dispor dos deputados numa comissão de inquérito.



"Seria mais prudente aguardar pelo fim do processo judicial para que uma comissão de inquérito possa ter acesso a informação que está em segredo de Justiça", defendeu Jorge Machado, que não quis revelar se o PCP vai votar a favor ou abster-se da proposta do CDS, mas garantiu que os comunistas não inviabilizarão tudo o que contribuir para o apuramento de "responsabilidades políticas".



"Se objectivo é fazer apuramento das responsabilidades políticas, nós não seremos obstáculos", afirmou, lembrando que essas responsabilidades se estendem não só a este mas a anteriores governos que contribuíram para "o degradar as condições" das instituições militares.



"Parece que a culpa vai morrer no praça ou no sargento que estava de turno naquele dia e não nas altas chefias militares", disse Jorge Machado sobre Tancos, explicando que isso é algo que o PCP quer evitar, mas recordando que "o ministro da Defesa já veio quatro ou cinco vezes" à Comissão de Defesa no Parlamento sem que houvesse apuramento de responsabilidades.



O PS já anunciou que vai viabilizar a comissão de inquérito proposta pelo CDS. O PSD ainda não tomou decisão.



Fernando Negrão, líder parlamentar do PSD, disse aos jornalistas que o partido está "a ponderar" o que fazer, enquanto o coordenador de Defesa social-democrata, Marco António Costa, já fez saber que, a título individual, vê com bons olhos a constituição de uma comissão de inquérito.