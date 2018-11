Na tomada de posse da comissão de inquérito ao caso de Tancos, Eduardo Ferro Rodrigues deixou claro que o trabalho deste órgão não se confunde com a investigação judicial e deixou um aviso.

"So´ os inimigos da liberdade e da democracia têm algo a ganhar com a degradação do espaço público e da imagem das instituições", afirmou Ferro, sublinhando que o que está em causa é a "busca da verdade".

"Perante a gravidade e a dimensão do sucedido e´ natural e salutar que a Assembleia da Repu´blica, no seu papel de Órgão Fiscalizador, procure apurar responsabilidades, bem como retirar conclusões e conseque^ncias", tinha começado por dizer, lembrando a importância das Forças Armadas.

"As Forças Armadas estão entre as instituiçõe sem que os portugueses mais confiam. Estiveram na origem do actual regime democrático e são um pilar histórico da identidade nacional", vincou Ferro Rodrigues, defendendo que "so´ têm a ganhar com o apuramento da verdade", mas ressalvando o papel da investigação judicial em curso.

"Esse apuramento far-se-a´ em sede própria e no tempo próprio da Justic¸a", frisou Ferro, recordando que "a esta Comissa~o de Inquérito que hoje toma posse cabe naturalmente escrutinar a actuação da administração pública e do Governo neste contexto".