Soares

O caso de Tancos voltou à Comissão Permanente do Parlamento - depois das eleições, como preferiram os partidos que fizeram parte da última solução governativa. Em plenário estão cerca de 40 deputados.A primeira interacção partiu de Fernando Negrão, o líder da bancada do PSD, que afirmou que aquele debate deveria ter começado na semana anterior, ainda durante a campanha eleitoral, como haviam proposto os sociais-democratas. A proposta de Tancos voltar ao Parlamento surgiu depois de ser divulgada a acusação do Ministério Público ao caso. Negrão afirmava que os cidadãos votaram sem ter "acesso a toda a informação" para poderem decidir bem o seu voto.Segundo o líder social-democrata, os cidadãos deveriam ter sabido como António Costa "avalia a atuação do ex-ministro da Defesa ", bem como "quando soube e o que soube" e ainda o que "sabe do que se passa" à volta do tema que dominou a última semana de campanha partidária. "Se sabia e nada fez foi conivente; se não sabia, algo de estranho se passa no Governo. É da política querer saber se um primeiro-ministro que quer voltar a ser primeiro-ministro merece a confiança dos portugueses", concluiu o primeiro participante na sessão parlamentar.Em resposta levantou-se o deputado eleito pelo Bloco de Esquerda Pedro Filipe. O bloquista afirmou que a constituição de uma COmissão Permanente de Inquérito iria ter vários entraves já que muitos dos que iriaj ser chamados a testemunhar iriam alegar a sua condição de arguidos num caso a decorrer para não prestar depoimentos. Filipe referiu ainda que o Bloco está totalmente disponível para a constituição de uma nova Comissão Permanente a decorrer durante a próxima legislatura."Há uma suspeição em cima da mesa, que foi o tema principal da campanha eleitoral e que merece ser avaliada", afirmou Pedro Filipe.A opinião do PCP é contrária à do PSD e do BE. Acreditam os comunistas que não há necessidade de constituir uma nova comissão de inquérito. António Filipe acredita que se deve esperar pelo funcionamento do sistema judicial e apenas no final do processo vir a "retirar conclusões".António Filipe guardou ainda uma farpa para atirar ao líder do PSD, Rui Rio, que vai assumir oo lugar de deputado esta legislatura: Rio "terá feito as pazes com o Ministério Público" com o caso de Tancos, depois de anos em que andou às avessas com aquela instituição. "Devemos sempre respeitar as decisões do MP; não apenas quando nos convém politicamente", atirou o comunista.Já o PEV disse, através do deputado José Luís Ferreira, que é apoiante da criação de uma nova Comissão Permanente.Pelo PS quem falou foi Filipe Neto Brandão, que presidiu à comissão parlamentar de inquérito. O socialista lembrou que Tancos foi um dos principais temas de campanha e atirou contra a líder do CDS, Assunção Cristas, lembrando que a centrista disse que pretendia que a Assembleia da República remetesse "oficiosamente ao Ministério Público depoimentos que este não pediu" .A participação do socialista terminou com este a afirmar que "se uma nova CPI sobre Tancos vier assim a ser requerida" que o PS a irá viabilizar.A resposta ao PS veio a partir de Telmo Correia, do CDS, também ele um dos membros da comissão parlamentar de inquérito. Ao ataque a Cristas, o centrista respondeu com uma farpa ao PS, lembrando que os socialistas tinham criticado o timing da acusação, sugerindo que teria saído durante a campanha como forma de prejudicar o partido. "Isto é lançar uma suspeita inaceitável" sobre o sistema judicial, acusou Telmo Correia.O CDs continuou lembrando que ao longo desta comissão ficou bem claro que houve uma investigação ilegal por parte da Polícia Judiciária Militar e que houve uma encenação da operação na Chamusca, em que foram recuperadas as armas. E voltou a atacar o PS: "Se forem para uma segunda comissão de inquérito como foram para a primeira, não se vai chegar a conclusão nenhuma".