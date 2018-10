O advogado do major Vasco Brazão, arguido no caso do reaparecimento das armas de Tancos, disse nesta quarta-feira esperar que o ex-chefe de gabinete do ministro da Defesa "honre a verdade" sobre um memorando que lhe foi entregue. "O general honre a verdade e diga a verdade", disse Ricardo Sá Fernandes. A SÁBADO teve acesso ao memorando referido pelo advogado

O advogado do ex porta-voz da Polícia Judiciária Militar (PJM) Vasco Brazão falava à agência Lusa a propósito de uma notícia da RTP que avança que o ex-chefe de gabinete do ministro da Defesa, Azeredo Lopes, o tenente-general Martins Pereira Lopes, assumiu ter recebido documentos relacionados com a recuperação do material roubado dos paióis de Tancos e que já os entregou ao Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP). "A documentação verdadeira foi entregue hoje no início da tarde, no DCIAP, pelos serviços do meu advogado", disse o tenente-general Martins Pereira à estação televisiva.

Questionado sobre se esta documentação coincide com aquela que o seu constituinte diz ter entregue ao ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes, Ricardo Sá Fernandes sublinhou que "só há um memorando". Ricardo Sá Fernandes revelou ainda que até ao momento ainda não obteve resposta quanto ao pedido do seu constituinte, major Vasco Brazão, para ser novamente ouvido no âmbito da investigação dirigida pelo MP ao reaparecimento das armas furtadas em Tancos.

Quando à utilidade de o Ministério Público (MP) ouvir o ministro da Defesa no âmbito do inquérito em curso sobre o reaparecimento das armas de Tancos, Ricardo Sá Fernandes contrapôs que terá de ser o MP a pronunciar-se sobre essa necessidade ou não, admitindo, contudo, que a defesa de Vasco Brazão pode requerer essa diligência, caso assim o entenda.