"Mantenho o senhor ministro da Defesa, como mantenho a senhora ministra da Justiça. Mantenho todos os meus ministros", disse Costa, em resposta a Assunção Cristas.

António Costa rejeita a ideia de que o caso do roubo do paiol de Tancos possa levar à queda do seu ministro da Defesa.



"Não é da responsabilidade de nenhum ministro estar à porta de um paiol para guardar as armas", ironizou o primeiro-ministro, em resposta à líder do CDS, durante o primeiro debate quinzenal desta sessão legislativa.



Costa defendeu que o que é responsabilidade política do ministro da Defesa é as obras de reparação que eram necessárias para garantir a segurança do paiol de Tancos ainda antes do roubo, ordenar uma revisão integral de todos os paióis e organizar uma inquirição sobre o caso, "como foi feito".



Face a isto, António Costa não hesita em segurar Azeredo Lopes e até acrescenta a ministra Francisca Van Dunem, apesar de Assunção Cristas não lhe ter feito qualquer pergunta sobre a titular da pasta da Justiça, num dia em que até agora nenhum partido trouxe ao debate o caso da substituição da Procuradora-Geral da República, apesar de esse ter sido um dos temas que marcou as últimas semanas políticas.



