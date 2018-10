António Costa garante que desconhece o memorando sobre Tancos que o antigo chefe de gabinete do ministro da Defesa terá entregue hoje à Justiça.

"Não, não tenho conhecimento do documento que deu entrada hoje no DCIAP", respondeu António Costa, depois de o líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, o ter questionado directamente sobre o memorando que o tenente-general Martins Pereira reconheceu hoje à RTP ter recebido do ex-director da PJ Militar e do major Vasco Brandão.



Costa afirmou também que o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, também não terá conhecimento do memorando que foi entregue ao seu antigo chefe de gabinete. "A informação que tenho é de que não tinha conhecimento", disse Costa, depois de directamente questionado por Fernando Negrão.



"É estranho, muito estranho, que um chefe de gabinete não transmita essa informação ao seu ministro", comentou Negrão, que não poupou críticas à forma como, em seu entender, o Governo tem desvalorizado o incidente de Tancos.



A RTP relatou que um dos suspeitos do encobrimento do furto das armas de Tancos, Vasco Brazão, terá dito em interrogatório judicial que o ministro da Defesa foi informado da operação de devolução do material roubado, através de um memorando entregue ao seu chefe de gabinete.



Numa primeira reacção, António Martins Pereira limitou-se a reconhecer ter recebido aqueles que agora são dois dos arguidos, sem fazer qualquer referência ao documento, que agora reconhece existir e que terá sido entregue já à Justiça.



Num nota escrita, o ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes afirmou, contudo, que "nessa ocasião [durante o encontro] ou em qualquer outra, não me foi possível descortinar qualquer facto que indiciasse qualquer irregularidade ou indicação de encobrimento de eventuais culpados do furto de Tancos".