O CDS reagiu à demissão do Chefe Maior das Forças Armadas, Rovisco Duarte, pedindo explicações ao primeiro-ministro português, António Costa,

Para o CDS, há um "elo comum" nas demissões de Azeredo Lopes e Rovisco Duarte: António Costa. Por isso, os centristas exigem explicações ao primeiro-ministro. Mas ainda não decidiram se vão chamar Costa à comissão de inquérito ao roubo de Tancos.



"O CDS pediu pelo menos duas vezes a demissão do Chefe Maior das Forças Armadas", começou por recordar Telmo Correia, em declarações aos jornalistas.



De resto, Telmo Correia lembrou que antes mesmo os centristas tinham pedido a demissão do ministro da Defesa, que foi substituído este domingo.



"O CDS teve razão e teve razão desde o início", vincou o deputado, que acha que a demissão de Rovisco Duarte "tem de ser esclarecida e tem de ser esclarecida até às últimas consequências". E que as explicações têm de ser dadas por António Costa.



"Qual é o traço em comum em todos estes factos? António Costa", aponta Telmo Correia.



De resto, os centristas não percebem por que motivo a demissão demorou tanto a acontecer, quando o CDS a pediu há um ano, depois da audição de Rovisco Duarte.



"'Não sei o que estou aqui a fazer', foi o que ele veio aqui dizer", lembrou Telmo Correia sobre a audição parlamentar ao Chefe Maior das Forças Armadas sobre o roubo das armas de Tancos.



Telmo Correia diz que "nunca como agora" a comissão de inquérito a Tancos pedida pelo CDS "teve tanta relevância". Mas o CDS ainda não decidiu se chamará Costa a prestar declarações.



"Teremos tempo para tomar essa decisão", afirmou.