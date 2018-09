"No CDS, não comparamos furtos de armamento militar a sketch es humorísticos , não comparamos paióis a galinheiros nem comparamos armas a galinhas, mas também não confundimos a actuação do Governo e d o Exército com órgãos de políci a crimin al nem com o Ministério Público; nem muito menos respeito pelo segredo de justiça com a demissão de assunção de responsabilidades", disse o deputado do CDS, João Rebelo, no arranque da audição ao ministro da Defesa Azeredo Lopes, esta quarta-feira no Parlamento.

As palavras de João Rebelo foram direitas a Rui Rio e à forma como o líder do PSD se referiu ao assalto ao armamento militar no paiol de Tancos no discurso na Universidade de Verão social-democrata em Castelo de Vide.