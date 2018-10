"Quando o senhor primeiro-ministro e o ministro da Defesa garantiram à NATO à UE e ao país que tudo tinha sido recuperado, não estavam a falar verdade", acusa deputado do CDS António Carlos Monteiro.

O CDS diz que a lista de material de Tancos recuperado, ontem divulgada, comprova que António Costa mentiu quando disse que tudo o que tinha sido roubado foi devolvido.



"Quando o senhor primeiro-ministro e o ministro da Defesa garantiram à NATO à UE e ao país que tudo tinha sido recuperado, não estavam a falar verdade", atacou António Carlos Monteiro, que acha que a discrepância detectada "comprova que o CDS tinha razão".



Por isso, os centristas insistem que querem ouvir o primeiro-ministro dar explicações sobre o caso.



"É importante que o senhor primeiro-ministro esclareça o caso de Tancos", afirmou o deputado do CDS, que não quis responder directamente aos jornalistas sobre se acredita que Costa mentiu intencionalmente.



"É o que a comissão parlamentar de inquérito tem de apurar doa a quem doer", limitou-se a comentar.



António Carlos Monteiro também não esclareceu se o CDS vai pedir para aceder aos restantes documentos entregues pela PGR à Comissão de Defesa, que continuaram fechados num

cofre por decisão do presidente da comissão, Marco António Costa.



"Havendo uma comissão parlamentar de inquérito, o CDS não prescindirá de nenhum dos meios que tiver à sua disposição", referiu apenas.



Recorde-se que a lista ontem divulgação faz parte desses documentos, mas a PGR esclareceu que já não está em segredo de Justiça.



O restante material está em segredo de Justiça, mas segundo o entendimento de alguns deputados, isso não significa que os parlamentares não possam ver os documentos, apenas não os podem divulgar.



Graças à lista ontem divulgada, ficou a saber-se que faltam 5 granadas e 30 cargas de explosivos no material roubado em Tancos que foi devolvido.