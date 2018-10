Nunca tantas pessoas estiveram isentas de pagar ADSE. No final de 2017 eram já 54 mil os aposentados que não descontavam por a sua pensão ser inferior ao salário mínimo.

A subida do salário mínimo (SMN) nos últimos anos tem vindo a influenciar o número de pensionistas isentos de descontar para a ADSE. Em 2017 contabilizaram-se 54.112 beneficiários que estavam dispensados de fazer o desconto mensal por terem uma pensão inferior ao SMN (580 euros mensais). Este é o número mais elevado de isenções desde que este regime foi criado.



O valor de 54.112 beneficiários representa um aumento de 14,7% em relação ao ano anterior, lembra o Público. Em 2016 registaram-se 47.173 beneficiários isentos. Em 2014 este número era de 42.218 isentos. Em 2016, o número de aposentados isentos cresceu 11,4% (para 47.173) comparativamente ao ano anterior.



Por lei, os aposentados ficam dispensados de pagar descontar para a ADSE se a sua pensão ficar abaixo da remuneração mínima, após a tributação de 3,5%, já que o salário mínimo nacional é suado como referência para determinar se os aposentados têm ou não de fazer a tributação fixa de 3,5%. Como o salário mínimo tem vindo a aumentar de forma significativa – em 2017 estava nos 557 euros, em 2018 nos 580 euros e, em 2019, chegará aos 600 euros – isso faz com que mais aposentados preencham o critério e sejam dispensados de contribuir, explica o jornal, já que as pensões não têm actualizações tão significativas.



Quando esta isenção foi criada, em 2006, os organismos públicos ainda financiavam o sistema de assistência na doença dos funcionários e aposentados do Estado. No entanto, desde 2015 são os beneficiários que financiam o sistema, estando a suportar uma política de acção social que deveria ser da responsabilidade do Orçamento do Estado.

"As isenções devem manter-se, mas não faz sentido que sejam os restantes beneficiários a financiar uma medida de acção social que devia ser responsabilidade do Estado", lembra Eugénio Rosa, vogal do conselho directivo do instituto que gere a ADSE indicado pelos beneficiários, em declarações ao Público.