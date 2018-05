O primeiro-ministro, António Costa, garantiu esta quinta-feira que estará presente na final da Taça de Portugal do próximo domingo, realizada no Jamor entre Sporting e Desportivo das Aves.

Presente em Sofia, capital da Bulgária, por ocasião da Cimeira dos Balcãs Ocidentais, Costa referiu aos jornalistas presentes que estará "com muito gosto" na tribuna presidencial do Estádio Nacional e que é necessário constituir uma "autoridade que não permita que ao longo da época se crie um clima de violência no desporto".

O primeiro-ministro garante que o Governo está "em contacto permanente com a Federação Portuguesa de Futebol" para que a final da Taça ocorra sem desacatos e que está em cima da mesa a "mudança de local" ou a "realização da final sem acesso ao público". "Seria uma enorme tristeza que a final da Taça não tivesse lugar no local próprio, às horas próprias, com as equipas que ganharam o direito de lá estar", lamentou.

As declarações de António Costa surgem um dia depois do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, terem mostrado relutância em assistir à final da Taça de Portugal no Jamor. A reacção surgiu face aos acontecimentos decorridos na Academia de Alcochete, na passada terça-feira, com agressões a jogadores e membros da equipa técnica do Sporting por parte de adeptos do clube.

Costa refere que os incidentes não são culpa de "um grupo individualizado de adeptos mas sim fruto de um ambiente criado ao longo do ano" e que é necessário "aproveitar o defeso desportivo" para obter esclarecimentos sobre as ocorrências desta semana.