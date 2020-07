Comentário de Sérgio Sousa Pinto

"Essa participação tresanda a inconstitucionalidade". É assim que Sérgio Sousa Pinto comenta no Facebook a queixa feita por Rui Rio ao Conselho de Jurisdição Nacional do PSD contra os sete deputados sociais-democratas que furaram a disciplina de voto na votação que ditou o fim dos debates quinzenais.Num comentário feito naquela rede social à reação de Pedro Rodrigues à participação disciplinar feita por Rio, o deputado do PS diz ter dúvidas sobre quaisquer sanções de que possam vir a ser alvo os parlamentares do PSD que votaram contra o fim dos debates quinzenais."Quaisquer decisões serão inconstitucionais. Os deputados exercem livremente o seu mandato. Este pertence aos deputados, não aos directórios partidários ou ao líder, que, no plenário, é um deputado igual aos outros", escreve Sousa Pinto. Rui Rio apresentou queixa ao Conselho de Jurisdição Nacional do PSD , esta terça-feira, contra sete deputados que votaram contra o fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro no Parlamento.Um deles é Pedro Rodrigues, que já considerou "uma violência dirigista, autocrática" a forma como Rio conduziu o processo, apresentando uma proposta que não foi debatida internamente e em relação à qual recusou dar liberdade de voto aos deputados, apesar dos pedidos de Rodrigues, de Margarida Balseiro Lopes e de Emidio Guerreiro nesse sentido.