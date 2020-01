membro da comissão de ética do Livre, lamenta que o partido tenha retirado a confiança política à deputada única que o representava na Assembleia da República. O professor universitário e fundador do Livre André Barata anunciou que "retira a sua confiança política ao Livre". "Quem me conhece, sabe que eu seria consequente com o que escrevi publicamente. Informo, e também na qualidade de fundador do Livre e de co-redactor do Manifesto para uma Esquerda Livre, que sou forçado a retirar a minha confiança política ao Livre", escreveu o professor universitário da Universidade da Beira Interior (UBI) André Barata, na sua página pessoal de Facebook.



A Assembleia do Livre decidiu, "por maioria", retirar a confiança política à sua deputada única, Joacine Katar Moreira, esta sexta-feira, depois de uma reunião que se prolongou pela madrugada. O Livre deixa então de estar representado na Assembleia, já que a deputada tinha afirmado que em nenhuma circunstância iria renunciar ao seu mandato.



Numa reunião que se iniciou durante a noite de quinta-feira e se prolongou durante nove horas, a Assembleia do Livre comunicou que,"com 34 votos favoráveis e 7 votos contra dos 41 membros presentes", entendeu não ter visto quaisquer ações ou factos que "permitam restabelecer a confiança" em Joacine.



A retirada da confiança política não significa que esta perca o seu lugar no Parlamento, com o Livre a esclarecer que "não pede - nem nunca pedirá - que Joacine Katar Moreira renuncie ao seu direito de se manter em funções na Assembleia da República" e entendendo que esta decisão "cabe exclusivamente" a Joacine.



O advogado Ricardo Sá-Fernandes,"Lamento que um partido que sempre defendeu as pontes entre a esquerda e sempre as quis promover não faça melhor para conseguir manter uma ponte com a sua única deputada", disse em declarações à SÁBADO o advogado Sá-Fernandes.Sá-Fernandes tinha pedido em várias instâncias que o partido chegasse a um consenso com a sua deputada única, mas a situação acabou por não correr como o advogado queria que corresse.

De acordo com o novo regimento da Assembleia da República, que visa alargar os direitos dos deputados únicos, Joacine Katar Moreira terá direito agora a apenas duas declarações políticas por sessão legislativa, ao invés das cinco a que recentemente passou a ter direito. Ainda de acordo com o novo documento, "os deputados não inscritos indicam as opções sobre as comissões parlamentares que desejam integrar e o Presidente da Assembleia, ouvida a Conferência de Líderes, designa aquela ou aquelas a que o deputado deve pertencer, acolhendo, na medida do possível, as opções apresentadas".