A sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (CESOP) da Universidade Católica Portuguesa para a RTP/Público dá a vitória ao Partido Socialista nas eleições europeias de 2019 com 33% das intenções de voto. A dez pontos de distância, com 23%, aparece o PSD, naquele que seria o seu pior resultado de sempre, segundo a informação divulgada esta segunda-feira, 20 de maio.





Depois surge o BE com 9% e a CDU (coligação eleitoral do PCP e d'Os Verdes) e o CDS com 8%. Os três partidos conseguiriam assim eleger dois eurodeputados cada, o que se traduz em mais um mandato para o BE e o CDS e menos um para a CDU.Com 3% das intenções de voto, tanto o PAN como a Aliança têm a possibilidade de eleger um eurodeputado cada e, pela primeira vez, entrar no Parlamento Europeu. Ao todo, Portugal elege 21 eurodeputados.De acordo com a Católica, a fatia de intenções de voto que o PS e a CDU captam aumenta com a idade. Já o eleitorado jovem é captado mais pelos partidos com pouca expressão que, por outro lado, não penetram nos mais velhos.A sondagem foi realizada entre os dias 16 e 19 de maio a 1882 inquiridos, com uma margem de erro máximo de 2,3%, com um nível de confiança de 95%, segundo a RTP. As estimativas têm como base apenas as respostas dos inquiridos que afirmaram que iam votar "de certeza".



Todas as sondagens divulgadas até ao momento apontam para a vitória do Partido Socialista, ainda que com distâncias diferentes perante o segundo classificado, o PSD.



A sondagem do ICS e do ISCTE para o Expresso e para a SIC divulgada este fim de semana apontava para 36% para o PS, 28% para o PSD, 9% para o BE e 8% tanto para a CDU como para o CDS.



No início deste mês, o estudo de opinião da Eurosondagem para o Sol e o Porto Canal mostrava o PS com 34% das intenções de voto, o PSD com 27,1%, a CDU com 8,1% e o BE e o CDS com 7,1%.



Em abril, a sondagem da Aximage para o Negócios e o Correio da Manhã apontava para uma aproximação entre os dois maiores partidos portugueses: o PS surgia com 33,6% das intenções de voto, seguido de perto pelo PSD com 31,1%. Seguia-se a CDU com 9,4%, o BE com 8% e o CDS com 6,4%.