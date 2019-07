Sofia Vala Rocha anuncia candidatura ao PSD/Lisboa só com mulheres

"Os 24 núcleos são a forma de começar um novo psd [sic] em Lisboa. E para começar um novo psd [sic] em Lisboa, vou escolher 24 mulheres. Diferentes na idade, convicções, formações, religiões, mas com a firme vontade de mudar. Mudar o partido e mudar Lisboa", afirma a vereadora do PSD/Lisboa em regime de substituição, na rede social Twitter.

Na minha candidatura a presidente do psd Lisboa, vou apresentar 24 mulheres aos 24 núcleos/freguesias do Psd Lisboa. Porquê só mulheres? 1) Porque são menos atreitas à corrupção. 2) são mais competentes. 3) são pragmáticas. 4) são as mais atentas às necessidades das pessoas. — sofia vala rocha (@sofiarocha) July 20, 2019

Ao explicar a sua decisão de apresentar apenas mulheres, a candidata à presidência do PSD/Lisboa enuncia quatro motivos: "Questionada na rede social Twitter por outros utilizadores, Sofia Vala Rocha reforça que as mulheres são menos propensas à corrupção, baseando-se "nos factos e nos números". Quando interpelada sobre que números está a citar, a ex-candidata a vereadora responde: "Simples. Veja os processos por corrupção, tráfico de influências, levar bancos à falência, reguladores relapsos...veja quantas mulheres existem envolvidas e quantos homens".A candidata à liderança dos socias-democratas da capital lembra informa ainda que a maioria dos militantes do PSD são mulheres, acrescentando: "Mas quem olhar para os órgãos, para as candidatuas, para os cabeças de lista... não parece",Sofia Vala Rocha disse, no final de junho do ano passado, que a sua candidatura à concelhia é "contra a geringonça de Lisboa, contra a coligação entre Fernando Medina e o Bloco de Esquerda". Paulo Ribeiro demitiu-se nos finais de junho da presidência da concelhia de Lisboa do PSD . A saída, segundo o Observador, deveu-se a divergências sobre os nomes dos sociais-democratas na lista de deputados à Assembleia da República para as próximas eleições legislativas, que se realizam no próximo dia 6 de outubro. Eleições na distrital já têm data: 9 de novembro.De acordo com a publicação, o membro da Assembleia da Freguesia da Estrela afastou-se depois de os deputados escolhidos pela concelhia não coincidirem com os seus, prevalecendo os nomes apontados por um antigo apoiante seu: Luís Newton.