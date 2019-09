Rui Rio vaticinou logo antes do debate, em declarações aos jornalistas: "É o debate mais importante, mas decisivo, decisivo? Decisivo para mim é o dia em que eu morrer", disse. António Costa também desvalorizou o peso deste debate, afirmando que não se tinha preparado de forma "especial".

Com Rio à direita e Costa à esquerda, o debate começou com o líder do PSD a acusar o Governo de António Costa de não precaver o futuro nestes últimos quatro anos. Nos últimos tempos tem sido várias vezes referido que estará para breve uma nova crise e o social-democrata não viu uma tentativa de minimizar os impactos dessa possível crise. "O orçamento do Estado continua a ter um défice estrutural, a dívida em valor absoluto subiu, e houve uma degradação enorme dos serviços públicos", disse, apontando. E quanto às reformas estruturais necessárias? O líder laranja não viu nenhuma.

A reposta de Costa veio como uma nega. "Pela primeira vez desde o início do século Portugal está a crescer ao acima da média europeia. E nos próximos anos vamos crescer acima da média europeia", assegurou o atual primeiro-ministro que afirma também ter havido investimento nos serviços públicos. "Só há dois países a crescer abaixo da média, a Alemanha e Itália, os mais pobres crescem muito mais", respondeu o adversário de Costa.

Avançando para outro tema, Rio lembrou a carga fiscal e que o PS só se lembrou de baixar os impostos quando o PSD o propôs. O social-democrata afirmou que nunca antes "os portugueses pagaram tantos impostos" como hoje e que apesar de o Governo ter baixado o IRS em mil milhões de euros, aumentou em 1,2 pontos percentuais os outros impostos indiretos.

"Na anterior legislatura houve um enorme aumento de impostos e nesta houve uma justa redução de impostos", disse Costa, lembrando que o PS foi responsável por uma "significativa redução de impostos sobre o trabalho".

Mas o primeiro-ministro admitiu ter aumentado impostos, mas como forma de dinamizar o "funcionamento da economia". "Temos o défice mais baixo da nossa democracia e o rácio mais baixo da nossa dívida pública dos últimos anos", contrapôs.

SNS

António Costa considera que melhorou o estado do Serviço Nacional de Saúde e que, a ganhar as eleições, o objetivo para os próximos quatro anos é "fazer mais e melhor no SNS".

Mas Rui Rio não concorda. "O Serviço Nacional de Saúde está melhor ou pior? Está pior", sentencia o líder social-democrata. "Há muita ineficiência na gestão, há muitas dívidas a fornecedores e a execução do orçamento é muito inferior ao que é inicialmente previsto", diz Rio, apontando o dedo às cativações na Saúde.

Migrações

Durante o debate, Rui Rio associou o fraco crescimento do país desde 2015 com o número de migrantes. "Emigraram 330 mil pessoas", o equivalente às cidades de Porto e Viana do Castelo juntas, disse o líder do PSD.