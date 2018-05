A declaração de rendimentos no Tribunal Constitucional do ministro mostra que o ministro Adjunto tem mais de 55 investimentos diversificados.





A declaração de rendimentos do ministro Adjunto Pedro Siza Vieira revela que este tem mais de um milhão de euros investidos em vários bancos e gestoras de activos. O Eco, através do documento submetido ao Tribunal Constitucional e relativo a finais de 2017, contabilizou 55 aplicações financeiras diversificadas por vários investimentos.



No exercício de 2016, o actual ministro Adjunto declarou rendimentos no valor de 1,4 milhões de euros. A maior fatia desse valor advém de trabalho independente, ao serviço da empresa Linklaters. Siza Vieira recebe ainda rendimentos de capitais e mais-valias relacionadas com os 55 investimentos mobiliários que tinha, pelo menos, àquela data.



O agora ministro Adjunto comprou ainda vários fundos de investimento que perfazem 86 mil euros. Siza Vieira é ainda, segundo o jornal online, o dono de uma carteira de títulos indiscriminada com 39 títulos avaliados em 860 mil euros.



Siza Vieira terá ainda planos de poupança e uma conta no Citi cujo valor ascendia, no final de 2016, a 171 mil euros. Siza Vieira tem, ainda, 40 mil euros em obrigações do Tesouro — títulos de dívida emitidos pelo Estado português — e chegou a investir 5.000 euros em dívida da antiga PT Portugal.



O ministro tem ainda um apartamento em Lisboa e uma casa no concelho de Grândola.



Foi anunciado esta quarta-feira que a Procuradoria-Geral da República vai consultar a declaração de rendimentos entregue pelo ministro Adjunto Pedro Siza Vieira no Tribunal Constitucional, analisando a existência, ou não, de incompatibilidades no exercício das funções de Pedro Siza Vieira enquanto governante.