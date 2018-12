Na declaração que entregou ao Tribunal Constitucional, o ministro da Economia refere que teve uma significativa perda de património no ano em que entrou para o Governo.

Na declaração de rendimento e património que entregou ao Tribunal Constitucional, Pedro Siza Vieira, o ministro da Economia, informa que desde que adquiriu funções governamentais, acabou por ter uma perda patrimonial avaliada em 574 mil euros.



Quando foi nomeado para ministro Adjunto do executivo em funções, Siza Vieira "acordou a amortização" da quota que detinha sociedade de advogados onde trabalhava, a Linklateres, antes de integrar o Governo, explica o Eco, que consultou a declaração entregue pelo actual ministro.



Em declarações ao jornal, o ministro afirmou que a amortização originou um "acréscimo patrimonial significativo, o que implicou o pagamento a 31 de Agosto de 2018 de uma quantia substancial a título de IRS".



Por este motivo, Siza "procedeu à alienação de diversas acções e unidades de participação, detidas em entidades abertas em diversas instituições financeiras, de forma a fazer face ao referido pagamento", explicou ainda, acrescentando que se desfez de investimentos que tinha na Caixa Geral de Depósitos, BCP e BPI e ainda dinheiro depositado no CitiBank, em Londres.



No total, o ministro declarou 646 mil euros como carteira de títulos. Anteriormente tinha declarado 1,220 milhões, o que representa essa perda de 574 mil euros.