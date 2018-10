A Câmara de Sintra vai passar a apreender as viaturas dos proprietários que depositem lixo de grandes dimensões em zonas não preparadas para esse efeito. As apreensões serão feitas pela polícia municipal.

Esta medida foi a forma que a câmara socialista liderada por Basílio Horta encontrou para reforçar o combate ao depósito de lixo ilegal. Esta prática tem vindo a agravar-se nos últimos anos e é já considerado um problema "grave" no conselho, explica o jornal i.

"Quando se trata da prática de crimes, como é o caso de crimes ambientais, as polícias podem apreender os instrumentos usados na respectiva prática", explicou fonte oficial da câmara de Sintra ao jornal i. As viaturas serão devolvidas aos proprietários a partir do momento em que "haja sentença judicial que o determine", referiu ainda fonte autárquica ao diário.