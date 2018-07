Sindicato dos juízes virou YouTuber. E o alvo é o Governo

A ASJP divulgou um vídeo onde imputa responsabilidades ao Ministério da Justiça pelas más condições das infra-estruturas dos tribunais.

São já milhares de crianças que sonham com a profissão de YouTuber (alguém que partilha vídeos na plataforma de vídeo), em Portugal. Inspirados por autores que fazem vídeos onde desvendam prendas, fazem jogos pregam partidas ou fazem paródias musicais, as crianças cada vez mais desejam ter uma vida que passe por aparecerem num ecrã digital. Mas nem só crianças e jovens se lançam na aventura do YouTube: esta terça-feira, a Associação Sindical dos Juízes criou um canal no YouTube para denunciar os problemas dos tribunais.



Esta quinta-feira, num vídeo próprio (os quatro primeiros foram partilhas de outros vídeos), baptizada como "(IN)SEGURANÇA NOS TRIBUNAIS" - sim, todos os caractéres com letras maiúsculas, como os vídeos de alguns dos maiores YouTubers nacionais.



O vídeo mostra imagens animais de um homem de pasta na mão a cairnum buraco negro de uma porta de elevador. O vídeo continua, questionando o espectador sobre se sabe de quem seria a culpa naquela situação. A resposta? A responsabilidade é do Ministério da Justiça e a Associação Sindical dos Juízes pede aos espectadores que "exija responsabilidades a quem as tem".



O vídeo faz recurso a um tom bastante crítico relativamente ao Governo. Ao jornal Público, a secretária-geral da ASJP, Carla Oliveira, afirmou: "temos a perfeita noção de que este vídeo pode causar incómodo ao Ministério da Justiça. Mas não podemos ser coniventes com uma situação grave que venha a acontecer".