José Silvano, secretário-geral do PSD, foi ao International Club falar sobre a importância da "credibilidade" na política e defender novas regras para as campanhas eleitorais.

José Silvano foi convidado pelo International Club para falar sobre o funcionamento dos partidos políticos e aproveitou para fazer um discurso sobre "política pelo exemplo".



O secretário-geral do PSD, que esteve envolvido na polémica das presenças-fantasma, defendeu a importância da "credibilidade no sentido lato" para os partidos.



Cá fora, questionado pelos jornalistas sobre o seu envolvimento nesse caso, Silvano reafirmou ser "um homem honrado" e admitiu ser a favor de um regulamento interno que sancione as presenças falsas no Parlamento.



Silvano afirmou, aliás, ser a favor de "todas as sanções, incluindo a expulsão" para quem prevaricar no registo de presenças em plenário. E voltou a insistir na ideia de que é importante que haja um sistema de verificação de presenças diferente do sistema de entrada na área de trabalho dos deputados.



"Se queremos apresentar propostas credíveis para governar o país, temos de ter credibilidade na nossa casa", tinha dito momentos antes durante o almoço Silvano, que não alinha na tese de que as questões internas dos partidos sejam "mercearia" sem importância.



"Às vezes a questão interna é importante para passar a mensagem externa", argumentou.



José Silvano lembrou que "a abstenção aumentou significativamente" e defendeu que "os partidos políticos têm como obrigação reflectir nestes dados", apontando caminhos para acabar com o "divórcio" entre eleitores e eleitos.



"A letra tem de bater com a careta", avisou, frisando que a "preocupação [da direcção do PSD] é a credibilidade".



"E se o líder tem credibilidade, o partido tem de adaptar-se a essa credibilidade. Se não, nada bate certo", declarou.



As soluções do PSD



No caso do PSD, José Silvano diz que o seu partido já percebeu que tinha "de fazer alguma coisa diferente da militância tradicional para abrir espaço à nova militância" e que um dos passos nesse sentido foi a criação do Conselho Estratégico do PSD.



"Achamos que é uma forma de chamar pessoas", afirmou, dizendo-se satisfeito com a adesão a este órgão.



"No curto espaço de tempo em que estamos à frente do partido temos duas mil pessoas a trabalhar nestas áreas temáticas", observou.



Segundo Silvano, o contributo da liderança de Rui Rio para esta mudança na forma de fazer política não se esgota, porém, nas questões do funcionamento interno.



Silvano defendeu a importância de "fazer uma discussão pública alargada sobre o regime eleitoral e o regime político" e lembrou a criação da Comissão para a Reforma do Sistema Político, Sistema Eleitoral e do PSD, da qual está à frente Pedro Rodrigues.



José Silvano admitiu que, apesar de toda a discussão em torno do tema, ainda não há ideias concretas sobre a melhor reforma.



"Não sabemos qual é a melhor solução. Ninguém a tem", reconheceu, recordando que o PSD reabriu o debate sobre o sistema eleitoral e que essa discussão terá agora de ser feita.



Mexer nas regras das campanhas



O secretário-geral de Rui Rio falou também num tema que tem gerado polémica no PSD: o dos processos movidos pela direcção do partido aos autarcas que terão excedido os limites de gastos permitidos nas campanhas eleitorais.



"Tem de haver penalizações para quem não cumpre", defendeu, anunciando que o PSD quer mudar as regras do financiamento das campanhas.



A criação de um número fiscal próprio para cada candidatura, impor regras iguais para listas de partidos e de movimentos independentes e fazer com que os partidos só tenham de pagar o IVA com com a emissão da factura são as propostas do PSD.



"Acho que aqui é fácil encontrar um consenso porque todos os partidos sofrem com estas questões", comentou o dirigente social-democrata que também quer mexer na lei para "deixar claro" que ninguém pode estar inscrito em mais do que um partido, como recentemente se percebeu que acontecia em pessoas que acumulavam a militância no PSD e no CDS.



Silvano diz que "o PSD quer ser o motor" destas mudanças.



"A ver se aos poucos acabamos com este divórcio entre os portugueses e os partidos", disse, com um desabafo final que pode ser lido como uma alusão à pressão a que está sujeito desde que se soube que a deputada Emília Cerqueira se registou em seu nome no plenário da Assembleia da República.



"Também não se mete nisto quem não tem capacidade e resiliência para aguentar até ao fim", desabafou, perante uma audiência que esteve longe de estar lotada, mas entre a qual esteve a sua colega de bancada Emília Cerqueira.