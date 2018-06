Relacionado Fenprof diz que Governo vai decretar serviços mínimos em greve de docentes

Queixa semelhante foi remetida à Inspeção Geral de Educação e Ciência, pois, para a FENPROF, para além de matéria de ordem disciplinar, relacionada com o facto de sugerir aos diretores (de quem é superior hierárquica) práticas ilegais, aquela nota informativa levanta, ainda, problemas graves de ordem legal, até mesmo constitucional, pois constitui um instrumento de intimidação de todos – diretores, diretores de turma e professores em geral – os que pretendam aderir à greve com incidência no serviço de avaliações", lê-se num comunicado publicado no site daquela estrutura sindical.



Além da queixa feita pela FENPROF, há vários professores a pedir pareceres jurídicos para sustentar a decisão de não seguir as recomendações do Ministério.



Júlia Azevedo diz que o SIPE tem conhecimento de que há "um grupo de 40 directores de escolas no Norte que pediram parecer jurídico" que conclui que a nota informativa é ilegal e que houve ainda "11 directores do concelho de Almada" a fazer um pedido idêntico. "Os directores não querem estar a suportar processos ilegais", sustenta a dirigente do SIPE.



De resto, o recentemente criado sindicato STOP também divulgou já um parecer de Garcia Pereira que arrasa a nota informativa do Ministério, considerando que as disposições que constam dessa nota visam "esvaziar o direito à greve" e que "não é devida obediência a ordens ou instruções ilegais e inconstitucionais".



Segundo os sindicatos, hoje registou-se 95% de adesão à greve. "Encontrar uma escola em que se tenham realizado as reuniões de avaliação é como encontrar uma agulha num palheiro", garante à SÁBADO, o líder da FENPROF, Mário Nogueira.



Nogueira recorda, aliás, que a greve ainda está para durar. Há um pré-aviso entregue até 13 de julho, mas "estão também já previstas greves no dia 14 de Setembro, o primeiro dia de aulas, e durante toda a semana que termina a 5 de Outubro, o dia do Professor".







