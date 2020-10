Sérgio Sousa Pinto vai votar contra obrigatoriedade da StayAway Covid

Quem não cumprir estas regras

torna obrigatório o uso de máscara na rua e a "utilização StayAway Covid em contexto laboral ou equiparado, escolar e académico". Este projeto prevê ainda que quem não cumprir com estas regras incorre num incumprimento da lei que pode ser punido com multas entre os 100 e os 500 euros. O Governo quer também que se torne obrigatória a introdução dos códigos da aplicação para pessoas infetadas.

A fiscalização do cumprimento da nova lei irá competir "à Guarda Nacional Republicana, à Polícia de Segurança Pública, à Polícia Marítima e às polícias municipais", refere a proposta de lei que o Governo entregou na quarta-feira à noite no Parlamento, avança o

. Ou seja, serão as autoridades a fiscalizar a existência desta aplicação nos telemóveis dos cidadãos.

Na exposição de motivos, o executivo argumenta ser "essencial estabelecer" um "regime sancionatório que assegure o escrupuloso cumprimento, pela população, das medidas que são indispensáveis à contenção da infecção", quanto aos "deveres de obrigatoriedade de uso de máscara e de utilização da aplicação móvel".





O deputado do Partido Socialista Sérgio Sousa Pinto anunciou que vai votar contra a proposta de lei enviada pelo Governo para o Parlamento e que prevê tornar obrigatória a instalação da aplicação StayAway Covid nos telemóveis. Sousa Pinto não está sozinho no PS. Apesar de não afirmar estar contra esta medida, a própria líder parlamentar do partido, Ana Catarina Mendes, referiu que a bancada tem "dúvidas de constitucionalidade" sobre a medida.Numa publicação feita no Facebook esta quinta-feira, o deputado que tem aumentado o volume das críticas ao próprio partido nos últimos meses (o caso das aulas de Cidadania foi o exemplo mais recente) afirmou: "A aplicação obrigatória, a fiscalizar pela polícia, é para votar contra na Assembleia da República. Se for aprovada é para incumprir a lei inconstitucional", escreve o deputado, apelando à desobediência civil no caso de a proposta ser aprovada pelo Parlamento. "Aplicações digitais e polícia é um casamento tenebroso. Mil vezes pior que o Covid", acrescenta ainda.Na quinta-feira, Ana Catarina Mendes já tinha dito que o PS estava ainda sem uma posição fechada sobre o tema e que irá esperar pelas audições dos especialistas em saúde, direitos e liberdades e proteção de dados, mas admitiu que existem "dúvidas de constitucionalidade" sobre a propsota apresentada pelo primeiro-ministro esta quarta-feira, no dia em que anunciou o estado de calamidade nacional."A app foi descarregada voluntariamente por quem quis, mais de um milhão de portugueses, quanto à sua obrigatoriedade temos de discutir aqui no Parlamento. Esta é a casa da democracia e é aqui que temos de apelar ao cumprimento dos direitos, liberdades e garantias", disse Ana Catarina Mendes.A Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) reagiu, em declarações à, à possibilidade de ser a GNR e a PSP a fiscalizar quem tem a aplicação StayWay Covid instalada afirmando que "é uma ideia epatafúrdia" O CDS-PP e o Bloco de Esquerda, levantaram dúvidas quanto à legalidade proposta de obrigatoridade da aplicação e a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) alertou que podem estar em causa "graves questões relativas à privacidade dos cidadãos".

Portugal contabiliza pelo menos 2.117 mortos associados à covid-19 em 91.193 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da DGS.