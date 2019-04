"Ao longo destes anos, enquanto Secretário de Estado do Ambiente, agi sempre por critérios de boa-fé e procurei dar o meu melhor para atingir os objetivos do Governo e do Ministério do Ambiente e da Transição Energética", escreve ainda.



Fernando Negrão, do PSD, tinha pedido esta manhã a demissão do secretário de Estado do Ambiente. "A responsabilidade política não é do primo, é de quem o nomeou, que foi o secretário de Estado. Ele é que tem essa responsabilidade porque desafiou o primo. O primo limitou-se a aceitar", sublinhou o social-democrata em declarações à RTP, no âmbito da demissão apresentada pelo primo do governante.



Também a líder do CDS-PP, Assunção Cristas, pediu a demissão de Carlos Martins: "Hoje à tarde há debate quinzenal. Era bom se já não tivéssemos este secretário de Estado no Governo à tarde".



Até mesmo dentro do Partido Socialista, a nomeação de Armindo dos Santos Alves pelo primo foi mal vista. Ana Catarina Mendes considerou a nomeação "profundamente errada e inadequada", considerando "evidente, óbvia e normal" a demissão do mesmo como adjunto de gabinete



À TSF, António Costa tinha dito que na questão da nomeação de familiares só existia "uma questão ética se alguém nomeasse um familiar seu".

O Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, pediu a demissão após ter sido noticiado que nomeou o seu primo para adjunto do seu gabinete, anunciou o Ministério do Ambiente e da Transição Energética esta quinta-feira em comunicado. De acordo com uma nota do gabinete do ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, o pedido de demissão foi feito a partir da Costa Rica, onde o secretário de Estado se encontrava "em representação do Governo português".Na missiva, Carlos Martins justifica o pedido de demissão com o facto de esta polémica poder prejudicar o Executivo e o PS. "Entendo que o assunto pode prejudicar o Governo, o Partido Socialista e o senhor Primeiro-Ministro. Com a mesma honra que determinou a minha aceitação de funções governativas, entendo, nesta hora, pedir a minha demissão ao senhor Primeiro-Ministro e ao senhor ministro", sublinha.