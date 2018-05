Alexandra Leitão, secretária de Estado Adjunta e da Educação, defendeu hoje o investimento em serviços de qualidade, "na saúde e na educação" e o respeito pelas "escolhas pessoais", através de legalização da eutanásia.Alexandra Leitão, militante há 20 anos e que vai entrar no Secretariado Nacional, afirmou aos delegados do 22.º congresso na Batalha (Leiria) que a educação não pode ser vista "como um bem transacionável numa lógica de mercado".Há que respeitar, afirmou ainda a secretária de Estado, a valorização das pessoas.O Estado deve investir na valorização das pessoas, "através da igualdade de oportunidade na educação, no trabalho e na formação ao longo da vida", disse."Valorizar as pessoas implica respeitar as suas escolhas pessoais, por exemplo, legalizando a eutanásia", disse, a três dias da votação de quatro projectos de lei para a despenalização da eutanásia, do PAN, BE, PS e PEV.