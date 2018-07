"Se o socialismo fosse bom, se o comunismo fosse bom, se o trotskismo fosse bom, nós não tínhamos chamado o FMI por três vezes em 40 anos", diz Assunção Cristas, que acha que é tempo de "sair deste modelo socialista" e garante que o CDS está pronto para ser alternativa.A líder centrista quer afirmar o seu partido como "uma alternativa que acredita na iniciativa das pessoas, no seu trabalho e no seu esforço, uma alternativa que confia nas empresas, na sua capacidade de gerar riqueza e emprego, uma alternativa que acredita no mérito, no rigor, na avaliação, quer no público quer no privado".Assunção acha que o país está a sofrer as consequências das "fantasias" das esquerdas e critica a elevada carga fiscal e a situação que diz ser de "colapso" dos servos públicos".