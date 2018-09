António Costa garante que continua a ser a favor da transferência do Infarmed para o Porto, mas diz em Democracia a sua vontade não basta.

Assunção Cristas trouxe ao debate quinzenal as palavras de António Costa sobre a transferência do Infarmed, quando disse no Parlamento "pela quinta vez" que aquela instituição iria para o Porto. Essa decisão foi revogada?, quis saber a líder do CDS.



"Eu não revogo aquilo que disse, eu suspendo aquilo que disse", afirmou o primeiro-ministro, explicando que entende agora que a comissão para a descentralização terá de se pronunciar sobre esta deslocalização.



"Quando todos estão contra, temos de nos interrogar se a nossa decisão está correcta", disse Costa, que garantiu não ter mudado de opinião sobre as vantagens de transferir o Infarmed para a cidade Invicta.



"Se isto fosse uma autocracia do António Costa, o Infarmed já estava no Porto", atirou Costa, que momentos antes no debate quinzenal já tinha reconhecido - em resposta a Fernando Negrão - que o processo "foi mal conduzido" pelo Governo, que anunciou a transferência antes de perceber se havia condições para concretizar essa decisão.